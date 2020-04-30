Yeni Jazz ile yolcularınız güvende!

Honda'nın ‘Elektrik Vizyon Stratejisi’ kapsamında oluşturulan “e:Technology” markası altında e:HEV logosunu taşıyan ilk model olan Jazz, yeni güvenlik donanımı ile Avrupa’nın en güvenli otomobillerinden biri olmayı hedefliyor. Honda'nın yolcu güvenliğine verdiği önemi yansıtan yeni hibrit Jazz, Avrupa'da sınıfında orta hava yastığını standart olarak sunan tek model olarak güvenlik teknolojileri konusunda iddiasını ortaya koyuyor. Honda Jazz, yeni pasif güvenlik özelliği, kapsamlı güvenlik özellikleri ve sürüş destek sistemleri ile sınıfında rakiplerinden ayrışıyor.

YENİ HAVA YASTIĞI SİSTEMİ

Jazz'da yer alan yeni ön orta hava yastığı, sürücü ile yolcu arasındaki boşluğa doğru açılarak yolcu güvenliğini üst düzeye taşıyor. Yeni Jazz’daki 10 hava yastığından biri olan ve sürücü koltuğunun sırtlığına monte edilen bu yeni hava yastığı, yandan çarpışma anında sürücü ile yolcu arasındaki doğrudan teması önlüyor ve çarpma etkisinin azalmasını sağlıyor.

Eklenen yeni güvenlik donanımında, hava yastığının açılma sırasında maksimum koruma sağlaması ve doğru açılması için hava yastığını bir yay şeklinde sürücünün çevresine yönlendiren üç bağlantı ipi yer alıyor. Yeni ön orta hava yastığı, çarpışma anında iki tarafın özelliğiyle uyum içinde çalışıyor.

Gelişmiş aktif güvenlik teknolojileri standart

Yeni daha geniş açılı ve daha yüksek çözünürlüklü kamera, çok amaçlı kameranın ve önceki nesil Jazz’daki Şehir İçi Aktif Fren Sistemi (CTBA) sensör kurulumunun yerini alıyor. Yeni kamera; aracın yol dışına çıktığını, yaklaşmakta olan bir aracı veya sinyaller etkin olmadığında aracın şerit değiştirdiğini tespit etme dahil daha geniş bir alanı ve daha fazla sürüş koşulunu tanımlayabiliyor. Kamera aynı zamanda sürekli net bir görüş için buğulanmayı da önleyebiliyor.

Honda SENSING birçok teknolojiyi bünyesinde barındırıyor. Aydınlatması olmayan yollarda yayaları da tespit etmek için gece kullanım özellikleri daha da geliştirilen Çarpışma Önleme Fren Sistemi kavşaklarda dönüş yaparken karşıdan bir araç gelmesi halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi sürüş hızını öndeki araca göre ayarlarken aynı zamanda düşük hız sürüşlerini de destekliyor. Şerit Takip Sistemi 72 km/s ve üzerindeki hızlarda şehir içinde, şehirlerarası yollarda ve çok şeritli otoyollarda sürüş güvenliğini desteklerken Yoldan Çıkma Önleme Sistemi, aracın asfalt dışına çıkması, yaklaşmakta olan bir araç olması veya

sinyaller etkin olmadığında aracın farklı bir şeride geçmesi halinde sürücü uyarıyor.

Trafik İşareti Tanımlama Sistemi trafik işaretlerini tanımlıyor ve bunları gösterge panelinde görüntülüyor. Hız Sınırı ve Girilmez trafik işaretlerini tanımlayan sistem gösterge panelinde aynı anda iki işareti birden gösterebiliyor. Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ise aracın hızını sistemin tanımlamış olduğu hız sınırı işaretine göre ayarlıyor. Algılanan Hız Sınırı İşareti o anki sürüş hızından daha düşük ise sistem önce sürücüyü görsel ve işitsel olarak uyarıyor ve ardından aracın hızını düşürüyor.

Otomatik Uzun Far Yardımcısı 40 km/s ve zerindeki hızlarda yol ve sürüş koşullarına bağlı olarak uzun farları otomatik olarak etkinleştiriyor ve devreden çıkartıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile desteklenen Kör Nokta Bilgi Sistemi Executive donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.