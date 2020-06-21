Yeni Juke ve elektrikli Leaf önümüzdeki yıla kaldı

Son dönemde hem araç bulunurluğu hem de pandemi nedeniyle satışlarda ciddi daralma yaşadıklarını belirten Doğueri, özetle şu mesajları verdi:

• Yaşadığımız daralma gelecekle ilgili planlarımızı hiçbir şekilde değiştirmedi. 2017-2018 rakamlarına kısa sürede ulaşıp, geçmeyi planlıyoruz.

• Pandemi sürecisinde Avrupa'dan ek araç getirmeye çalıştık ama açıkçası bulamadık. Üretim ve lojistiğin tekrardan normale dönmesi temmuzdan itibaren başlayacaktır.

• Türkiye'de 2 ayı pandemi etkisinde olmasına rağmen 5 ayda 180 binin üzerinde araç satıldı. Temmuzdan sonra ikinci 6 ay çok farklı rakamlara, çok farklı geri dönüşlere sahne olacak. Birikmiş talebin etkisiyle yıl sonunda pazarın 600 bin adedi geçebileceğini öngörüyoruz.

• Türkiye'de kısa ve orta vadede pazar payımızın yüzde 3 seviyesinde olmasını hedefliyoruz. Ürün bulunurluğunu aşıp, eski performansımıza döneceğiz. Bundan sonraki her 3 aylık dönem, bir öncekinden iyi olacak.

• Pandeminin yaratmış olduğu etkilerden dolayı üretimler aksadı ve sistem kaydı. Bu yüzden bizim için çok önemli olan yeni Juke'u eylül ayında getiremiyoruz, 2021 yılına kaldı.

• Elektrikli Leaf modelimizde de rötar var. Son çeyrekte getirecektik ama o da 2021 yılına kaldı. Önce Juke sonra Leaf'i getirmeyi planlıyoruz. Ama takvim henüz net değil.

• SUV sınıfında yeniden liderliği istiyoruz. Bunun için çalışacağız. Aslında biz Ekim 2019'a kadar liderdik ama araç bulamadığımız için satışlarımız düştü. SUV'da hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Qashqai eski performansıyla tekrar pazara dönecek.

• 2021 yeniden çıkış yılımız olacak.