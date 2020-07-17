Yeni lastiklerini Esenler Otogarı’nda tanıttı!

Michelin, geçtiğimiz günlerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, İstanbul Esenler Otogarı'nda düzenlediği etkinlikle, X Coach otobüs lastiklerini şehirlerarası otobüs şoförleri ile buluşturdu.

Michelin Türkiye Satış Müdürü Sertan Akçagöz, Michelin Pazarlama Kamyon Operasyon Müdürü Recep Uçan, Michelin Ürün Teknik Müdürü Oğuz Demir, Michelin Müşteri Yöneticisi Cihan Büyükbozdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, otobüs şoförlerine güvenlikten ödün vermeden yüksek performans elde edebilecekleri MICHELIN X COACH, Z ve XD otobüs lastikleri tanıtıldı.

TEKNOLOJİ VE KONFOR BİR ARADA

Michelin X Coach lastikleri geliştirilen Infinicoil teknolojisi ile 400 metre uzunluğa sahip olabilen, lastiğin bir omzundan diğer omzuna uzanan tek parça ekstra çelik telin, yüksek stabilite sağlamak için lastiğin etrafına sarılıyor. Bu teknoloji ile tasarlanan lastikler dayanıklılık değerlerinin de ötesinde, sürücülerin daha uzun mesafeleri kat etmesini ve yakıttan tasarruf etmesini sağlıyor. Türkiye'nin her bölgesinde 9 farklı müşteride, farklı yol koşulu ve iklimde test edilen lastikler 500bin km.'nin üzerinde bir performans göstererek göz dolduruyor.

Aynı zamanda X Coach Z, tek dalga ses etiketine sahip oluşu ve lastikten gelen sesin yalnızca 71 desibel olmasıyla yolculara da konfor sunuyor.