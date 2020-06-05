Yeni Lexus RX kaç para?

Otomobil 5 kişilik versiyonun yanı sıra, RX L ismiyle 6 veya 7 kişilik oturma kapasitesiyle tercih edilebilecek. RX, markanın dünya çapında en çok satış elde eden modeli olurken, birçok ilki de beraberinde getiriyor. 2005'te ilk kendi kendini şarj eden lüks hibrit SUV olan RX 400 ile dikkatleri üzerine çeken model, yenilenen dördüncü jenerasyonu ile tüm yönlerini daha da kuvvetlendirdi.

RX, daha ince farlara ve daha yuvarlak hatlı tamponlara sahip oldu. Arkada ise yeniden tasarlanan tamponla birlikte daha zarif ve güçlü bir tarz ortaya koyuldu. Stop grubunda ve sinyallerde çeşitli L motiflerine yer verildi.

Otomobilin içine göz attığınızda ise yeni 12.3 inç dokunmatik ekran hemen dikkatinizi çekiyor. Aynı zamanda sürücü ve yolcunun kolay kullanımı için de yeni düzenlemeler yapıldı. Yeni RX'in multimedya sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerini de sağlıyor.

Yeni Lexus RX, kendini kanıtlamış verimli ve güçlü motorlarını sunmaya devam ediyor. RX ürün gamında 2.0 litre turbo motora sahip 238 HP güce ve 350 Nm torka üreten RX 300'ün yanı sıra, kendi kendini şarj eden hibrit motor seçeneği de sunuluyor. RX'in 450h modeli, 3.5 litrelik direkt enjeksiyonlu V6 benzinli motoru elektrikli motorla kombine ederek 313 HP güç üretiyor.

Otomobil markanın ülkemizdeki temsilciliklerinde 801 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.