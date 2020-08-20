Yeni Mercedes-Benz E Serisi kaç para?

Türkiye'ye ilk aşamada 1.6 lt 160 BG'lik E 200 d, 2.0 lt 194 BG'lik E 220 d 4MATIC ve 4.0 lt 612 BG'lik E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ithal edilirken, diğer tüm motor seçenekleri kişiye özel olarak sipariş edilebiliyor. Yeni E-Serisi Sedan, 20 Ağustos itibarıyla E 200 d, E 220 d 4MATIC ve E 63 S 4MATIC+ motor seçenekleri ve Edition 1 paketiyle 754.500 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuluyor.

9G-TRONIC otomatik şanzıman da geliştirildi ve elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu şanzımana veya şanzımanın içine taşındı. Daha önce kullanılan hat ve kablolar ortadan kalkarken, alan ve ağırlık avantajı elde ediliyor.

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan Yeni E-Serisi'nin Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; “‘Markanın Kalbi' olarak da kabul edilen ve Türkiye'de büyük ilgiyle karşılanan E-Serisi Sedan, Mercedes-Benz tarihinin en yüksek satış adedine ulaşan modeli olarak öne çıkıyor. E-Serisi Sedan ile tüm dünyada yakalanan bu başarıyı, Türkiye'de de önceki yıllarda olduğu gibi sürdürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Yeni E-Serisi ile otomobil zekâsının artık daha heyecan verici ve dinamik hale geldiğini belirten Şükrü Bekdikhan; “Yeni E-Serisi Sedan gerek tasarım, gerekse de teknoloji noktasında bir kez daha güncellendi. Yeni E-Serisi'nin dinamik görüntüsüyle, heyecan uyandıran yenilikçi tasarımı kadar kaliteli ve nitelikli iç mekânıyla da dikkatleri üzerine çekeceğine inanıyoruz. E-Segmenti'ne adını veren E-Serisi modellerimiz Türkiye'de her zaman bu klasmanın en iyi tekliflerinden birini sunarak en fazla tercih edilen otomobillerinden oldu. Mevcut durumda Yeni E-Serisi Sedan'ın satışlarına başlarken kasım başında satışa çıkarmayı planladığımız Coupé ve Cabriolet seçenekleriyle de iddiamızı sürdüreceğiz.” dedi.