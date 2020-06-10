Yeni Mercedes-Benz GLB kaç para?

2019 yılı Frankfurt Otomobil Fuarı’nda ilk defa ortaya çıkan otomobil markanın her segmentte bir model stratejisi kapsamında ürün gamındaki yerini aldı.

GLB, Mercedes’in satışta olan GLA ve GLC SUV modellerinin tam ortasında yer alıyor. A ve B Serisi modellerin altyapısı üzerine inşa edilen otomobil; 4634 mm uzunluğa, 1834 mm genişliğe, 1658 mm yüksekliğe ve 2829 mm dingil mesafesine sahip. Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB, arka koltukların katlanmasıyla 1.805 litreye kadar alan bulunduruyor.

Aracı ilk defa gördüğünüzde köşeli tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle farların önünde yer alan çıkıntılı biçimde tasarlanan motor ızgarası, daha çok düz diye nitelendirilecek biçimde tasarlanan ön kaput GLB’nin karakterini hemen gösteriyor. Yan profilden aracı incelediğinizde ise C sütununa doğru yükselen omuz çizgisi göze çarpıyor. Ayrıca arka çamurlukların dışa doğru bombeli olması aracın kaslı duruşunu yan profilden desteklemiş.

GLB’nin arkasına göz attığınızda ise çift parçalı ve yere paralel olarak tasarlanan stoplar hemen dikkatinizi çekiyor. Bu aydınlatma grupları Mercedes’in kompakt sınıfta yer alan modellerinde de tanıdık. Çift parçalı arka tampon siyah, gri ve gövde rengini taşıyan biçimde parçalanmış. Çift çıkışlı egzoz da GLB’ye oldukça şık bir görünüm katmış. Otomobilin arkasıyla alakalı olarak son detay ise olabildiğince dik biçimde tasarlanmış olan arka bagaj kapağı olmuş.

GLB’nin içine göz attığınızda ise B Serisi ile benzerlikleri fark ediyorsunuz. Direksiyon, orta alt konsoldaki touchpad, havalandırma kanalları, ön konsolun yapısı ve markanın devrim niteliğinde olan multimedya ekranı, gösterge paneli bu benzerliklerin başında geliyor.

GLB de birçok gelişmiş teknolojiyle yollara çıkıyor. Baştan aşağı yenilenen, yeni kompakt sınıf neslini oluşturan sıralı dört silindirli benzinli motoru bir önceki nesiller ile karşılaştırıldığında güç üretimi ve yakıt verimliliği ile emisyon salım değerlerinde belirgin bir iyileşme ortaya koyuyor. S-Serisi'nden aktarılan en güncel elektronik sürüş yardım sistemleri, sürücünün hayatını önemli ölçüde kolaylaştırırken, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Gelişmiş radar ve kameralarla donatılan GLB, sürüş yönünü 500 metreye kadar görebiliyor ve belirli sürüş koşullarında kısmen otonom bir sürüş sağlıyor.

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Önde McPherson tipi bağımsız ve arkada çok kollu bağımsız yürüyen aksamdan oluşan konfor odaklı süspansiyonuyla GLB, sürücü ve beraberindeki yolculara üstün sürüş konforu sunuyor. İsteğe bağlı donanım olarak tercih edildiğinde sertliği seçilebilen bir süspansiyon devreye giriyor. Böylece sürücü DYNAMIC SELECT, sürüş karakteri seçim fonksiyonu üzerinden seçtiği Konfor, ECO, Sportif ya da Kişisel sürüş modlarının yanı sıra süspansiyon karakterini de seçebiliyor.

Şükrü Bekdikhan: “Hedefimiz Premium kompakt sınıfta liderlik”

GLB ile ilgili Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: “Premium kompakt sınıfta sunduğumuz çeşitliliği yeni GLB ile daha da genişletiyoruz. A-Serisi Hatchback ile başlattığımız yeni model atağımızı, Yeni B-Serisi, CLA ve A-Serisi Sedan ile farklı alternatiflerle çeşitlendirdik. Bugün gerçekleştirdiğimiz Yeni GLB'nin dijital lansmanıyla bu seriye bir Premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz. Model atağımızdaki bir sonraki aşamamız diğer kompakt SUV modelimiz Yeni GLA olacak. Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'deki hedefimiz, Premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak.” dedi.

Marka bu yıl GLB’den 775 adet satmayı hedeflerken 2021 sonrasında ise hedef olarak 2 bin 500’ü işaret ediyor.

163 hp güç üreten 1.3 litrelik turbo benzinli motora ve 7 ileri DCT şanzımana sahip olan GLB 200, Progressive donanım seviyesinde 406 bin TL’lik fiyat etiketi taşırken, AMG donanımlı versiyonu ise 446 bin 500 TL’den sunuluyor.