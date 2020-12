Yeni Mercedes-Benz S-Serisi Türkiye’ye ayak bastı

S-Serisi'nde, markanın otomotiv teknolojisindeki 135 yıllık tecrübesiyle birleştiriliyor. Mercedes-Benz yaklaşık 70 yıl önce 220 ile model serisinin temelini attı. Pazara sürüldüğü 1951 yılından bu yana tüm dünyada 4 milyon adedin üzerinde S-Serisi Sedan satıldı.

İlk defa eylül ayında ortaya çıkan S-Serisi, kademeli olarak tanıtılmıştı. Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, Aralık 2020 itibarıyla ilk olarak S 400 d 4MATIC L versiyonuyla Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni S-Serisi'nde 3.0 litrelik turbo beslemeli 6 silindirli dizel motor 330 BG maksimum güç üretirken 700 Nm'lik maksimum tork sunuyor. Standart donanımdaki 9G-TRONIC otomatik şanzımanın da katkısıyla 6,7 ile 8,0 lt/100 km arasında değişen karma yakıt tüketimi sunabiliyor.

Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz olarak 100 yılı aşkın bir süredir lüks sınıfta standartları belirliyoruz. Dünyanın ve de Türkiye'nin en çok satılan lüks sedanı olan S-Serisi, markamızın merkezinde yer alıyor ve modern lüksün Mercedes- Benz için ne anlama geldiğini gösteriyor. Markamızın Amiral Gemisi, ileri seviyede mühendislik, işçilik ve teknolojik yeniliklerle her zaman otomotiv tarihinde zirveyi temsil etti. Yeni S-Serisi ile müşterilerimize daha önce sunulmamış yenilik, güvenlik, konfor ve kalite sunuyoruz. İster sürücü olun ister arka sıradaki yolcu, yüksek teknolojileri ve yenilikçi konfor özellikleriyle Yeni S- Serisi, size birinci sınıf bir sürüş deneyimi sağlıyor.” dedi.

Mercedes’in bu modeli genellikle konfordan ve prestijden ödün vermeyen iş insanı ve politikacılar tarafından tercih ediliyor. Bu yüzden yeni jenerasyonla birlikte marka bu konfor ve prestiji daha yukarıya taşımayı hedeflemiş.

ENERGIZING konfor programları ile yeni S-Serisi yolcularına huzurlu ve konforlu bir yolculuk sunuyor. Ayrıca filtreleme performansı daha da arttırılan ENERGIZING AIR CONTROL ile yolcular, yolculuk boyunca daha da zinde kalıyor.

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi, sürüş deneyimini tamamen yeni bir boyuta taşıyor. MBUX'in (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) sunmuş olduğu dijital yenilikler dışında, daha kısa dönüş turu sağlayan arka aks yönlendirme sistemi ve arka yolcu hava yastıkları gibi güvenlik yenilikleri dahil, sürüş keyfini artıran ve aynı zamanda daha da güvenli hale getiren yenilikler de bulunuyor. Yeni bir özellik olarak PRE-SAFE® Impulse yan güvenlik sistemi, olası bir yandan çarpma (her iki yandan da) öncesinde E-ACTIVE BODY CONTROL, süspansiyon sistemi üzerinden aracın gövdesini yükseltiyor (İlerleyen dönemde Türkiye'de sunulacaktır).

Baş üstü kontrol ünitesine entegre kameralar ve öğrenme algoritmaları sayesinde MBUX İç Mekan Yardımcısı yolcuların çok sayıda kumanda talebini algılıyor. Mercedes-Benz, Yeni S-Serisi'nde ENERGIZING konfor yönetimini daha da geliştirdi. Koltuk minderindeki titreşim motorlarına dayalı masaj ve Burmester 4D surround ses sisteminin yapısından kaynaklanan ses iletimi gibi yenilikler sisteme entegre edildi.

Mercedes-Benz, ileri seviyede otonom sürüş özelliklerine sahip bir S-Serisi'ni güvenli bir şekilde uygulamaya koyarak, Seviye 3 için zorlu yasal gereklilikleri karşılamayı hedefliyor. 2021 yılının ikinci yarısından itibaren, yeni DRIVE PILOT ile donatılan S-Serisi'nin, Almanya'daki otobanların uygun bölümlerinde yoğun trafik veya yoğun dur-kalk koşullarında ileri seviyede otonom sürüş yapması bekleniyor.

Mercedes-Benz, tamamen yeni destek özelliklerini mümkün kılan DIGITAL LIGHT teknolojisini ilk kez seri üretimde kullanılıyor.

DIGITAL LIGHT: Her far 1,3 milyon mikro ayna yardımıyla ışığı kıran ve yönlendirilen son derece parlak üç LED'li bir ışık modülünden oluşuyor. Yani her araçta 2,6 milyon pikselin üzerinde çözünürlük bulunuyor. Bu, son derece hassas bir ışık dağılımı sağlıyor. Böylece uzun far asistanı, karşıdan gelen trafik veya trafik işaretlerinde 84 piksel ışık ile kıyaslandığında 100 kat daha doğru çalışıyor.

0,22 C d rüzgar sürtünme katsayısı ile S-Serisi, özellikle lüks sedan segmenti olmak üzere dünyanın en yüksek aerodinamik verimliliğine sahip otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. Her ne kadar Yeni S-Serisi'nde ön alan (A) biraz artarak 2,5 m² seviyesine ulaşmış olsa da rüzgar sürtünme katsayısı önceki nesile kıyasla daha da düşürüldü.

Yeni S-Serisi Türkiye’de ilk etapta S400 d 4Matic L modeliyle 3 milyon 713 bin 500 TL’den satışa sunuldu.