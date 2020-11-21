Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi tanıtıldı

Önden bakıldığında krom süslemeleri, özgün tasarıma sahip uzun motor kaputu ve ön ızgarası karakteristik unsurlar olarak göze çarpıyor. Mercedes-Maybach S-Serisi'nin krom kaplamalı dikey sütunlara sahip radyatör ızgarası, otomobilin uzaktan bakıldığında hemen fark edilmesine katkı sağlıyor. MAYBACH ismi, ızgaranın krom çerçevesinde yer alıyor.

Arka kapılar, diğer S-Serisi modellerine göre daha büyük; ayrıca C sütunundaki sabit bir üçgen pencere de bulunmakta. Yine, C sütunundaki Maybach marka logosu ayrıcalıklı dünyaya vurgu yapıyor. Mercedes-Maybach S-Serisi, isteğe bağlı olarak elektrikli arka kapılarla da donatılabiliyor. Mercedes-Maybach S-Serisi çift renk uygulamasıyla daha da farklılaşabiliyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi'nin iç mekanı Mercedes-Benz S-Serisi'nin tamamen yenilenmiş iç mekan tasarımına dayanıyor. Gösterge paneli, orta konsol ve kol dayama“havada süzülüyor” hissi veren bir görünüm sunuyor. Mercedes-Maybach S-Serisi'nde beş adede kadar ekran sunulabiliyor. Yüksek teknolojili bir kumanda merkezi olarak görev alan 12,8 inçlik OLED merkezi medya ekranı standart donanım olarak sunuluyor. İsteğe bağlı olarak trafikteki diğer paydaşların görselini üç boyutlu olarak canlandıran, belirgin derinlik ve gölge efektiyle dikkat çeken 12,3 inçlik 3 boyutlu dijital gösterge ekranı da başka bir ayrıcalık olarak sunuluyor.

Makam koltuklarında yolcu, koltuk minderini ve sırtlığı birbirinden bağımsız olarak ayarlayabiliyor. Ön koltuktaki ayak desteğini ve elektrikli uzatılabilir bacak desteğini kullanarak uyku için en uygun yatma yüzeyi oluşturuluyor. En üst seviyede rahatlık için ayağın ayar aralığı, önceki seriye göre yaklaşık 50 mm uzatıldı.

Yeni S-Serisi'nde 2018 yılında tanıtılan, uyarlanabilir ikinci nesil MBUX (Mercedes- Benz Kullanıcı Deneyimi) sunuluyor. MBUX, çeşitli araç sistemleri ve sensör verileri ile ağa bağlanıyor olmasıyla ayrışıyor. Bazıları OLED teknolojisine sahip beş parlak ekran, aracın konfor işlevlerini kontrol etmeyi kolaylaştırıyor. Yeni nesille birlikte kişiselleştirme ve sezgisel kullanım seçenekleri çok daha kapsamlı hale geliyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi, isteğe bağlı olarak arkada MBUX İç Mekan Yardımcısı ile donatılabiliyor. MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının çok sayıda isteğini de algılayabiliyor. Sistem bunu yaparken kullanıcının bakış yönünü, el hareketlerini ve vücut dilini yorumlayarak otomatik araç fonksiyonlarında yardımcı oluyor. Mercedes- Maybach S-Serisi, tavan döşemesindeki 3D lazer kameralar yardımıyla arka yolcuların jest ve hareketlerini de kaydedebiliyor.

Örneğin MBUX İç Mekan Yardımcısı, kullanıcının el hareketi ile emniyet kemerine uzanma niyetini tespit eder etmez ilgili taraftaki otomatik emniyet kemeri uzatma fonksiyonunu etkinleştiriyor. Tüm bunların yanında araçtan inme uyarı sisteminin de fonksiyonunu geliştiren yeni S-Serisi, arkadaki yolcunu araçtan ayrılmak istediğini de farkedebiliyor ve gerekli gördüğü, tehlikeli bir durum algıladığında görsel ve sesli olarak kullanıcıyı uyarıyor.

Mercedes-Maybach S-Serisi'nde kısmen elektrik destekli, Mercedes-Benz portföyünden motorlar kullanılıyor. Elektrik desteğini ikinci nesil entegre bir marş jeneratörü (ISG) sağlıyor. ISG, sürüş anında içten yanmalı motora 15 kW'a kadar güç desteği veriyor; sabit hızlı sürüşlerde “süzülme” fonksiyonunu destekliyor; start- stop özelliğini daha konforlu hale getiriyor ve de sürüş sisteminin genel olarak daha verimli olmasını sağlıyor. Dört tekerlekten çekiş ise tüm versiyonlarda standart olarak sunuluyor.

Yeni S-Serisinde 9G-TRONIC otomatik şanzıman ISG ile entegrasyon için daha da geliştirildi. Elektromotor, güç elektroniği ve şanzıman soğutucusu şanzımanın içine veya üzerine taşındı. Bir elektrikli soğutucu kompresör kullanıldığı için ISG ile birlikte iki parça kayışlı tahrik düzeni devreden çıkartıldı. Bu sayede motor çalışmadığında da (start-stop ve süzülme fonksiyonu) iç mekanı verimli ve konforlu bir şekilde iklimlendirilebiliyor.