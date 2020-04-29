Yeni Mitsubishi Space Star ne kadar?

Mitsubishi yetkili satıcılarında yerini alan Yeni Space Star geçirdiği makyaj operasyonu sonucunda tasarımsal değişimine ek olarak güç ünitesinde de sunulan yeniliklerle dikkat çekiyor.

Markanın Dynamic Shield olarak adlandırdığı; L200 ve yeni ASX modellerinde de kullanılan yeni tasarım diliyle şekillenen Space Star ön camdan itibaren değiştirilen ön yüzün tamamı, kaput, kanatlar, tampon ve ızgaranın kaslı gövdesine ek olarak yenilenen far sistemi yer alıyor. Arkada ise büyütülen ve şık bir stil kazanan tampon, otomobilin daha hacimli ve daha yere yakın görülmesini sağlarken; LED arka farların yeni tasarımı 2020 Space Star'ın arka gövdesinde modern bir görünüm sunuyor.

İç mekanda karbon detayların yer aldığı araçta, yüksek kontrastlı göstergeler ve geliştirilmiş multimedya sistemi yeni Space Star'ın iddialı görünümünü iç mekanda da sürdürüyor.

Otomobil ülkemizde sadece 1.2 litrelik benzinli motorla satın alınabiliyor. Bu motorun aktarma görevini ise CVT şanzıman yerine getiriyor. 1.2 litrelik ünite 3 silindirli ve atmosferik. 80 beygir güç ve 106 Nm tork üreten bu motor CO2 salımıyla da dikkat çekiyor…

2020 model Space Star lansmana özel 36.000 TL'ye, 12 ay, %0.69 faiz oranıyla sahiplerini bekliyor. Otomobilin satış fiyatı ise 127.900 TL olarak belirtilmiş…