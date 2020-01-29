Yeni Nissan Micra ne kadar farklı?

Nissan’ın B segmentinde yer alan otomobili en çok tercih edilen mini otomobillerden biri. Tasarımı, pratikliği, ekonomik motoru ve sorunsuzluğu otomobili bu noktaya getiren en önemli nedenler arasında.

Markanın 1982 yılında beri ürettiği modeli olan Micra, 2019 yılında 5. jenerasyonuyla yollara çıktı. Bir önceki versiyona göre tasarım anlamından baştan aşağıya değişen otomobilin yumuşak çizgileri keskinleşmişti.

Otomobili ilk defa dışarıdan gördüğünüzde mini bir hatchback yerine B segmentinde yer alan bir MPV gibi düşünebilirsiniz. Bu tarzda bir otomobile en iyi örnek ise Japon rakibi Honda’nın Jazz modeli gösterilebilir.

Yeni Micra’nın markanın tam elektrikli modeli olan Leaf’i andıran yüzü, ortada yer alan V formundaki motor ızgarasıyla tamamlanmış. Eski jenerasyonda ise dar bir motor ızgarası ve yuvarlak çizgilere sahip olan farlar, ön kısmı domine ediyordu.

Micra’nın yanına geçtiğinizde ise ön ve arka çamurluklarının aracı kaslı bir biçimde göstermesi için tasarlandığını fark ediyorsunuz. Özellikle kısa ve yere yakın olan burnu ön çamurlukların çıkıntılı çizgileriyle güçlendirilmiş.

Yan profilde bir diğer dikkat çeken detay ise aracın arka kapısının kolunun, tavana yakın bir kısma gizlenmiş olması.

Test aracımız olan Micra’nın siyah ve parlak gri renkli jantları otomobilin tasarımını tamamladığını da söylemekte fayda var.

Yeni Micra’nın arka kısmına göz attığınızda ise ilk olarak göze çarpan tamponun tam ortasında ve aşağıda yer alan “arka sis lambası” oluyor.

Otomobilin arka profilinin çizgilerini tamamlayan hatta aşan bir detay olarak göze çarpan stoplarda oldukça şık ve agresif gözüküyor.

Yeni Micra’nın boyutlarına bakacak olursak otomobil 3999 mm uzunluğunda, 1743 mm genişliğinde ve 1455 mm yüksekliğinde. Ayrıca otomobilin dingil mesafesi ise 2525 mm boyutunda.

Test aracımız olan 1.0 IG-T motorlu, otomatik vitesli otomobilin ağırlığı ise 1100 kg’a yakın. Ayrıca Micra kullanıcısına en az 300 litrelik bagaj hacmi sunuyor…

Sürücü kapısını açıp, Micra’nın içine göz attığınızda ise eski jenerasyondan miras kalan hiçbir detayla karşılaşmıyorsunuz. Yeni otomobilin iç mekanı da tamamen yenilenmiş.

Sizi karşılayan koltuklar aracınızın donanımına göre Bose ses sisteminin hoparlörleriyle donatılmış durumda. Böylece özellikle telefon görüşmelerinizi otomobil üzerinden kesintisiz biçimde yapabiliyorsunuz.

Otomobilin direksiyonu ise makyajlı Qashqai ve X-Trail’de olduğu gibi üç kollu ve bol düğmeli. Düğmelerin bir kısmı ses sistemini kontrol etmenizi sağlarken, bir kısmı da yol bilgisayarına ve hız sabitleme sistemine erişmenizi sağlıyor.

Direksiyonun hemen arkasında kalan gösterge paneli ise markanın diğer modellerinde olduğu gibi oldukça okunabilir ve kolay takip edilebilir biçimde tasarlanmış. Ayrıca gösterge tablosunun tam orasında 6 inç boyutunda bir yol bilgisayarı ekranı bulunuyor. Renkli olan bu ekran aracın sürüş bilgilerine kolayca erişmenizi sağlıyor. Ayrıca bu parça Qashqai ve X-Trail’den tanıdık olduğu için Nissan kullanıcısı iseniz alışmanız zaman almıyor.

Ön konsolun tam ortasına konumlandırılan multimedya ekranı ise 7 inç boyutunda ve oldukça kullanışlı. Apple CarPlay ve Android Auto yazılımlarını destekleyen bu sistemin arayüzü de yeni. Böylelikle Nissan’ın multimedya sistemi konusunda çağ atladığını söyleyebiliriz.

Otomobilin motorunu çalıştırıp kapatmak için yerleştirilen Start Engine Stop düğmesi vitesin hemen önünde, eşya gözünün arkasında yer alıyor. Bu lokasyon son zamanlarda bir çok markanın dikkatini çekmiş ki herkes burayı kullanıyor. Alışkanlığımız olan direksiyon yanı anahtar çevirme hareketinden dolayı bu noktaya alışmak biraz zamanınızı alabilir.

Gelelim test otomobilinin motor ve performans özelliklerine. Micra’da 1.0 litrelik, 3 silindirli ve turbo beslemeli IG-T isimli motor yer alıyor.

Bu motor CVT şanzımanla birlikte 100 beygir güç ve 144 Nm tork üretiyor. Manuel şanzımanlı versiyonda aynı motorun tork değeri ise 160 Nm olarak belirtilmiş. Bunun temel sebebi ise CVT şanzımanın tork limitleyicisidir diye tahminde bulunabilirsiniz.

Otomobilde yer alan CVT şanzıman eski jenerasyon CVT’lere göre oldukça hisli bir hâl almış diyebilirim. Özellikle sakin kullanımlarda aracın vites değişimlerini tam otomatik ya da bir çift kavrama gibi hissedebiliyorsunuz. Ancak gaz pedalına tam oturduğunuzda bu hisli durum birden kayboluyor…

Yeni Micra, eski versiyona göre yere daha yakın olan ağırlık merkezi daha alçak olan tavanıyla sürüş anlamında daha dinamik olmuş. Ayrıca eski versiyonda kullanılan 1.2 litrelik atmosferik ünitenin ortadan kalkması ve yeni motorun çok hareketli olması da yüzleri güldüren bir sebep.

Otomobilin 1 litrelik motoru fabrika verilerine göre karma olarak(şehir içi, şehir dışı ortalama) 4.6 lt / 100 km olarak gösterilmiş. Ben bu aracı kullandığım şehir için trafiğinde ortalama olarak 7.2 lt / 100 km gibi bir tüketim verisi yakaladım.

Micra 0’dan 100 km/s hıza 13 saniyede ulaşıyor. Maksimum hızı ise 177 km/s olarak belirtikmiş. Ben bu otomobili kullandığım süre içerisinde şehir içi yoğun trafikten biraz daha virajlı ve sakin yollara çıktığımda oldukça keyifli bir sürüşle karşılaştım. Otomobilin son 2 hatta 3 jenerasyonun Türkiye’de “kadın otomobili” olarak tanımlanması bence bu yeni modelle ortadan kalkmış.

Yeni Micra’nın güvenlik sistemlerine göz attığınızda ise “Akıllı Şerit Takip Asistanı, Akıllı Çarpışma Önleme Sistemi, Trafik İşareti Tanıma Sistemi, Akıllı Otomatik Uzun Far Asistanı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Çevre Görüş Sistemi(AVM)” sistemleri öne çıkıyor. Bu özelliklerin bir çoğu B segmenti rakiplerinde yok diyebilirim.

İLGİLİ HABER Yeni Nissan Micra kaç para?

Otomobil ülkemizde tek motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. 1 litrelik IG-T motor hem manuel hem de CVT şanzıman seçeneğini kullanıcısına seçme şansı sunuyor. Bu otomobilin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 125 bin 840 TL olarak belirtilmiş…