Yeni Nissan Micra’yı Renault geliştirecek ve üretecek!

Japon otomotiv devi Nissan’ın İşletme Sorumlusu Ashwani Gupta hafta başında Fransız gazete Le Monde’ye yaptığı açıklamada, Micra’nın “lider-takipçi” stratejisinin bir örneği olduğunu belirtti.

AutoBlog’un haberine göre Renault’un Flins fabrikasında üretilen Micra’nın bu tesisteki üretimine 2024 yılında son verileceği belirtiliyor. Gupta, “Yeni jenerasyon Micra için Renault’u takip edeceğiz ve Renault’tan Micra modelimizi geliştirip, üretmesi için yardım isteyeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Renault ve Nissan eski yöneticileri Carlos Ghosn’un masada bıraktığı kötü durumları ortadan temizlemek için yeni adımlar atıyor. Renault, Nissan ve Mitsubishi ittifakının kurucusu Carlos Ghosn, Japonya’da gözaltına alındıktan sonra Lübnan’a kaçmış ve kendisine yönelik olan mali suçlamaları reddediyor.