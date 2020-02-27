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Yeni Opel Corsa Türkiye’de…

Alman markanın B segmentinde yer alan, AutoBest ödüllü modeli Corsa nihayet Türkiye'ye ayak bastı. Yeni Corsa tasarımı, donanımı ve motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Otomobilin başlangıç fiyatı ise 114 bin 400 TL'den başlıyor.

Sozcu.com.tr
09:15 -
Haberler Otomotiv
Yeni Opel Corsa Türkiye’de…

Corsa’nın 6. jenerasyonu olan yeni otomobil Türkiye’ye ayak bastı. 1 Mart tarihinden itibaren satışa sunulacak otomobilin tasarımı, teknolojisi ve teknik alt yapısı öne çıkan detayları arasında.

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Yeni Corsa ülkemizde PSA Grubu’nda yer alan diğer markalarında kullandığı 1.2 litrelik, 3 silindirli, turbo beslemeli motorla ve buna ek olarak 1.5 litrelik dizel motorla satın alınabilecek. 1.2 litrelik benzinli motorun turbosuz olan versiyonu da mevcut.

Dizel motorlu Corsa sadece düz şanzımanla tercih edilebilirken, 1.2 litrelik 100 ve 130 beygir güç üreten turbo beslemeli motor 8 ileri tam otomatik şanzımanla satın alınabilecek. Otomobilin fiyatı ise 114 bin 400 TL’den 157 bin TL’ye kadar değişebiliyor. Yeni Corsa Essential, Edition, Elegance ve Ultimate donanım paketleriyle tercih edilebiliyor.

GÜVENLİK DONANIMLARIYLA İDDİALI

Yeni Opel Corsa'da Edition donanım seviyesinden itibaren; otomatik acil durum freni, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, şerit takip yardımcısı ve trafik işareti tanıma sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca benzinli ve dizel versiyonlarda dört yeni donanım seviyesi bulunuyor. Seçenekler giriş seviyesi Essential, pratik ve güvenli Edition, şık ve zarif Elegance, sportif ve teknolojik Ultimate donanım seviyelerine kadar uzanıyor.

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