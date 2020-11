Yeni Opel Corsa’ya ‘Altın Direksiyon’ ödülü

Opel Corsa son olarak Alman otomobil endüstrisinin ödüllerinden biri olan “2020 Altın Direksiyon” ödülünü aldı. Alman otomotiv pazarında segmentinde en çok tercih edilen model olan Corsa, “2020 Avrupa'da Yılın Satın Alınması en Mantıklı Otomobili ” ve “Yılın Şirket Otomobili ” gibi ödüller almıştı.

Markanın elektrikliye geçiş sürecine dikkat çeken Opel CEO'su Michael Lohscheller; “Yeni Opel Corsa-e bunun en iyi kanıtı. Yeni Corsa-e bir elektrikli otomobilin sadece dinamik ve pratik değil, aynı zamanda herkesin erişebileceği kadar uygun fiyatlı olabileceğini de gösteriyor. Yeni Corsa-e; müşterilerimiz, Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucularının yanı sıra alanında uzman jüri üyelerini de sahip olduğu özelliklerle ikna eden son derece başarılı bir model.”

Adaylar iki aşamada değerlendirildi. Auto Bild ve Bild am Sonntag okuyucuları ilk olarak final için her kategoride üç favori model seçti. Ardından gazeteciler, yarış pilotları ve otomobil uzmanlarından oluşan bir jüri her finalisti Auto Bild test kriterlerine uygun olarak DEKRA-Lausitzring yarış pistinde test etti. Toplam 3.218 puanla yeni Opel Corsa-e “küçük otomobil” kategorisinde birinci geldi.

Opel Corsa-e 136 beygir güç ve 260 Nm tork üreten bir motora sahip. Araç WLTP kriterlerine göre 337 km’lik menzili kullanıcısına sunuyor. 50 kWh kapasiteli batarya 100 kW DC ile 30 dakikada yüzde 80'e kadar hızlı şarj edilebiliyor. Corsa-e henüz Türkiye’de satılmıyor.