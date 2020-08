Yeni Panamera ne zaman Türkiye’ye gelecek?

Porsche, 630 hp Panamera Turbo S modeli ile sınıfında en iyi performansı sunma iddiasını başarıyla ortaya koyuyor. Model ailesinin en ileri performanslı modeli olan Panamera Turbo, önceki modelinin performans değerlerini açık ara geride bırakıyor. Porsche aynı zamanda, E-Performance stratejisini takip ederek 560 PS sistem güç çıkışı sunan, tamamen yeni bir çekiş düzenine sahip Panamera 4S E-Hybrid modeli şarjlı elektrikli hibrit otomobilleri yelpazesine ekledi. Önceki hibrit modellerle kıyaslandığında, tamamen elektrikli menzil yüzde 30'a kadar artırıldı.

3 SANİYEDE 100 KM/S HIZ!

Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki amiral gemisi Turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork sunuyor.

Turbo S modeli Sport Plus modundayken 0 – 100 km/s hızlanmasını yalnızca 3,1 saniye içerisinde tamamlıyor. Weissach'ta geliştirilen ve Zuffenhausen'da üretilen, önceki modellerden aşina olunan 4 litrelik V8 çift turbolu motor, otomobilin 315 km/s'lik maksimum hıza ulaşabilmesi için kapsamlı bir şekilde yenilenmiş. Etkili gücü asfalta kontrollü bir şekilde aktarabilmek ve viraj alma performansını en üst düzeye çıkarmak için, üç odalı havalı süspansiyon, Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) ve Porsche Tork Yönlendirme Sistemi Plus (PTV Plus) dahil olmak üzere denge sistemi Porsche Dinamik Şasi Kontrolü (PDCC Sport) her bir model için ayrı olarak özelleştirilmiş ve optimize edilmiş.

“Nürburgring'in yeni rekorunun sahibi”

Yeni Panamera Turbo S, efsanevi Nürburgring Nordschleife pistinde test pilotu Lars Kern ile 7:29.81 dakikada bir turu tamamladı. Toplam 20.832 km olan pist uzunluğunda bu süre “executive otomobiller” sınıfında yeni bir resmi rekor anlamına geliyor.

Panamera GTS modelindeki V8 çift turbolu motor, güç sağlama odaklı olarak optimize edilmiş. Yeni Panamera GTS 480 PS ve 620 Nm güç değerleriyle bir önceki versiyonuna göre 20 PS daha fazla güç üretiyor. Güç çıkışı, motor hız sınırına doğru sürekli olarak artış gösteriyor. Bu bakımdan, güç üretimi atmosferik motora sahip klasik spor otomobillerle benzerlik taşıyor. Asimetrik olarak konumlandırılmış arka susturucuların yer aldığı yeni standart spor egzoz sistemi sayesinde geleneksel V8 ses özellikleri artık daha fazla ön plana çıkıyor.

Yeni Panamera ve Panamera 4 modelleri artık dünyadaki tüm pazarlarda, önceki modellerden aşina olunan 2,9 litre V6 çift turbolu motor ile donatılmış. 330 PS ve 450 Nm üreten otomobilin performansında bir değişiklik olmadı.

Şasi ve kontrol sistemleri, tüm yeni Panamera modellerinde daha sportif, aynı zamanda daha konforlu bir karakter sunmak üzere yapılandırılmış. Bazı sistemler sıfırdan uygulamaya koyulmuş. Örneğin, revize edilmiş Porsche Aktif Süspansiyon Yönetimi (PASM) sönümleme konforunda fark edilebilir gelişmeler sağlarken, Porsche Dinamik Şasi Kontrolü Sport (PDCC Sport) elektrik yalpa stabilizasyon sistemi gövde stabilitesinin artmasını sağlıyor.

“54 km elektrikli menzile sahip 4S E-Hybrid”

Porsche, yeni Panamera 4S E-Hybrid modeli ile daha performans odaklı şarjlı hibrit model sunuyor. Sekiz vitesli, çift debriyajlı PDK şanzıman ve 440 PS güç üreten 2,9 litre V6 çift turbolu motora entegre edilmiş 100 kW (136 PS) elektrikli motorun akıllı kombinasyonu toplamda 412 kW (560 PS) değerinde bir güç çıktısı ve 750 Nm'lik toplam sistem torku sunuyor. Bu bakımdan, performans değerleri oldukça etkileyici: standart Sport Chrono Paket ile kombine edildiğinde, 0 – 100 km/sa hızlanması 3,7 saniyede tamamlanıyor. Otomobil 298 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Toplam batarya kapasitesi, optimize hücreler kullanan önceki hibrit modellere kıyasla 14,1'den 17,9 kWh değerine yükseltilmiş ve daha da verimli bir enerji kullanımı elde etmek için sürüş modları optimize edilmiş. 4S E-Hybrid, tam elektrikli modda WLTP EAER City'ye göre (NEDC: 64 km'ye kadar) 54 km'ye varan menzile sahip.

Yeni Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 Executive modelleri Aralık ayında Türkiye'de Porsche Merkezleri'nde satışa sunulacak.