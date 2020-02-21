Yeni Range Rover Evoque’ye ilk ödül!

Yeni Range Rover Evoque, Avrupa’nın en önemli otomobil dergilerinden biri olan Alman Auto Motor & Sport Dergisi’nin Best Cars Ödüllerinde En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı seçildi.

Jaguar Land Rover CCO'su Felix Bräutigam, Stuttgart’ta düzenlenen törende ödülü teslim alırken yaptığı konuşmada: “Best Cars Ödülleri otomotiv endüstrisi için en önemli parametrelerden birisi. Bu sebeple okuyucuların bize layık gördüğü bu özel ödül için çok gururluyuz” dedi.

Yeni Range Rover Evoque En İyi Kompakt SUV ve Off-Road Aracı ödülünü 2015, 2016 ve 2017 yıllarında da kazanmayı başarmıştı.