Yeni Renault Master ne zaman Türkiye’de satışa çıkacak?

Yeni Renault Master, Fransız markanın her modelinin sahip olduğu yüz hatlarına sahip. Marka bunu C şeklinde tasarlanan yeni far grubu ve büyük marka logosuyla ilk görüşte tüketiciye yansıtmayı başarmış.

Aracın içinde ise TFT yol bilgisayarlı gösterge paneli, yeni havalandırma kanalları, direksiyon ve vites topuzu, piyano tarzında tasarlanan tuş takımının sahip olduğu ön konsol farklılığı gösteriyor.

Master yeni nesil teknolojik güvenlik sistemlerine de sahip. Acil Fren Destek Sistemi, Elektronik Denge Programı (ESP), Anti Patinaj Sistemi (ASR) ve Yokuş Kalkış Destek Sistemi gibi güvenlik ekipmanları Master’da standart donanım olarak sunuluyor. Renault Master, ayrıca Yan Rüzgar Koruma Sistemi gibi yeni sürüşe yardımcı destek sistemine de sahip.

Yeni Master, altı ileri manuel şanzımanı ile 2.3 lt dCi 145 hp, 150 hp ve 165 hp olmak üzere üç farklı motor seçeneğine sahip. Ayrıca Master arkadan itiş ve şehir içi kullanıma uygun önden çekiş seçeneklerine de sahip.

Yeni Renault Master'ın, hafif ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere panelvan versiyonunda 8, 9, 11, 13, 15 ve 17 m3 olmak üzere 6 farklı yükleme kapasitesi bulunuyor. Kamyonet versiyonları ise tek ve çift kabin olmak üzere kısa ve uzun boyutları ile sunuluyor.

Yeni ‘Duman gri' opak renk ise farklı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'de 1998 yılından bu yana pazarda olan Renault Master, yenilenen yüzü ile 158.000 TL'den başlayan fiyatlarla müşterileri ile buluşuyor.