Yeni S-Serisi önce içini gösterdi

2018 yılında tanımı yapılan Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi (MBUX) İç Mekan Yardımcısı'nın ikinci nesli yeni S-Serisi ile birlikte sunuluyor.

OLED teknolojisine sahip beş adede kadar artırılabilen büyük ekranlar konfor işlevlerinin kullanımını kolaylaştırıyor. MBUX insan odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Kişiselleştirme ve sezgisel kullanım olanakları çok daha kapsamlı. Bu sadece arka koltuklar için değil, aynı zamanda sürücü için de geçerli. Örneğin, yeni 3-Boyutlu dijital gösterge paneli, bir düğmeye basıldığında derinlik algısını artırıyor. Böylece özel 3-boyutlu gözlük takmaya gerek kalmadan gerçek derinlik etkisi elde ediliyor.

Yeni S-Serisi'nin iç mekânında geleneksel kumanda düğme sayısı önceki nesline göre 27 adet azaltılırken, beş adede kadar arttırılabilen OLED teknolojisine sahip büyük ekranların da desteğiyle dokunma ve sürükleme, sesli komut, doğal el hareketleri ve gözle kumanda seçenekleri de kullanıma alınıyor.