Yeni Santa Fe ne zaman çıkacak?

Yıllar geçtikçe Hyundai için bir simge haline gelen Santa Fe, dünya çapında 5.2 milyondan fazla satılarak markanın en uzun soluklu modeli olmayı da başardı. Bugün 20'nci yaşını yepyeni bir modelle kutlayarak gelişimini ve değişimini gözler önüne seren Santa Fe, özellikle daha modern gövdesi ve daha lüks konfor öğeleriyle SUV segmentinde fark yaratmayı hedefliyor.

Marka tarafından paylaşılan çizimlerde yeni entegre tasarımın farkı, kombine ön ızgara ve T şeklindeki yeni tip gündüz sürüş farı (DRL) ile ilk bakışta anlaşılıyor. Ayrıca, ön tamponun alt tarafında yer alan geniş hava girişleri ve spoyler eklentisi, Santa Fe'nin sportif karakterini de ön plana çıkarıyor. Ayrıca, güvenlik ve teknoloji de yıllar içinde önemli bir evrim geçirmiş. Hyundai, yeni nesil Santa Fe'de ilk elektrikli güç aktarma organlarına da yer veriyor.

Tamamen yeni, üçüncü nesil modüler bir platforma sahip olan Santa Fe, elektrikli güç aktarma organlarıyla beraber performans, kullanım ve güvenlikte de önemli iyileştirmeler sunuyor. Yeni Santa Fe, Eylül'den itibaren önce Avrupa’da daha sonra Türkiye'de de satışa sunulacak. Böylelikle, markanın SUV segmentindeki gücü ve iddiası artırılmak hedefleniyor.