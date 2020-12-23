Yeni Skoda Octavia Türkiye’de satışa sunuldu

Çek markanın yeni tasarım diliyle şekillenen en çok satan otomobil Octavia, nihayet Türkiye müşterisiyle buluştu. Octavia, önceki nesilden daha büyük ve daha fazla yaşam alanı sunarak sınıfındaki standartları yeniden belirliyor.

YENİ YILDA BU FIRSATLAR BULUNMAYACAK!

Yüce Auto Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, “Octavia'da yaklaşık 1 yıldır eski seride üretim yoktu ve bir süredir bu önemli segmentte müşterilerimize yanıt veremiyorduk. Ancak şimdi yılsonunda verdiğimiz sözü yerine getirerek yeni Octavia'yı pazara sunuyoruz. Octavia bizim için çok önemli bir model ve gelir gelmez pazardaki yerini alacağını düşünüyoruz. Yeni Octavia'yı çok özel fiyatlarla pazara sunuyoruz. 2021 yılında Ocak ayında müşterilerimiz bu fiyatlarla ulaşamayacaklar. O yüzden bu fiyatlardan aracı almak bir avantaj. Biz bu aracı yılsonunda getirmenin risk değil, müşterilere karşı bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu avantajdan herkes faydalansın istedik.” dedi.

BAGAJ HACMİNDEN AKS MESAFESİNE OCTAVIA BÜYÜDÜ

Önceki nesile göre 19 mm uzayan Octavia 4,689 mm uzunluğa ve 15 mm artışla 1,829 mm genişliğe sahip oldu. Her zaman olduğu gibi sınıfının standartlarını aşan geniş bir iç hacim sunan otomobil, 2,686 mm dingil mesafesiyle öne çıkıyor. Octavia sedanın zaten büyük olan bagaj kapasitesi önceki nesle göre 10 litre daha artırılarak 600 litreye ulaştı.

Otomobilin, tamamen yenilenen çok kademeli kabin konseptinde yüksek konfor, kalite ve teknoloji ön plana çıkıyor. Sürücü ve yolcular için en rahat yaşam alanını sunmak adına geliştirilen kabin, aynı zamanda şık tarzıyla da dikkat çekiyor.

Yeni otomobilde yer alan iki kollu direksiyon simidi, çok yönlü özelliğiyle 14 farklı fonksiyonun elleri direksiyondan ayırmadan yönetilmesini sağlıyor. Orta konsol, kapı kolları ve ön konsol da yeniden tasarlandı. 4. nesil Octavia'da yeni kabin tasarımıyla birlikte versiyona göre alınan 8,25 veya 10 inç dokunmatik ekran da öne çıkıyor.

İKİ FARKLI MOTOR VE DONANIM SEÇENEĞİYLE GELDİ

Octavia, Türkiye'de Elite ve Premium olmak üzere iki donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. giriş versiyonu olan Elite paketinde Bi-LED ön ve LED arka far grubu, Shift-by-wire şanzıman, 2 kollu DSG yönetme özellikli direksiyon, 8,25 inç Swing multimedya ekranı, 8 hoparlör, Smartlink bağlantı sistemi ve çift bölgeli klima gibi birçok özellik öne çıkıyor.

Octavia'nın Premium versiyonunda ise, tüm bunlara ek olarka 10,25 inç dijital gösterge, 10 inç Bolero multimedya ekranı, kablosuz Apple CarPlay, KESSY anahtarsız giriş ve çalıştırma, TOP LED arka far grubu ve dinamik sinyal lambaları ve 17 inç Rotare Aero alaşım jantlar yer alıyor.

Otomobil Türkiye’de, 1.0 litre TSI EVO e-TEC ve 1.5 TSI EVO e-TEC motorlarıyla tercih edilebiliyor. Her iki motor seçeneği de, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla eşleştiriliyor.

1.0 litre TSI EVO e-TEC 110 HP güç ve 200 Nm tork değerine sahip. 1.5 TSI EVO e- TEC ünite ise, 150 HP güç ve 250 Nm tork üretiyor.

Octavia'nın iki motor seçeneğinde de, içten yanmalı motoru elektrikli motorla kombine eden mild hybrid özelliği bulunuyor. Bu sayede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon salımı düşürülüyor. Elektrikli motor, kalkışlarda ve ivmelenmelerde benzinli motora 12 kW'ya kadar destek oluyor. Aracın yavaşlaması sırasında veya hareket halinde gaz pedalı bırakıldığında ise, 48V batarya şarj ediliyor. Bu sayede ortalama tüketim 4.3 lt/100 km seviyesine iniyor.