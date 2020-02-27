Yeni Toyota Corolla hatchback kaç para?

Toyota’nın kompakt sınıftaki önemli oyuncusu olan Corolla, HB gövde tipiyle Türkiye’de de satışa sunuldu. HB gövdeli otomobil sedan versiyona göre dışarıdan belirli tasarımsal farklılıkları bünyesinde bulunduruyor. Bunlardan en önemlisi tabiî ki bagaj tarafı ama buraya gelmeden otomobilin farları ve ön tamponundaki farklılık hemen göze çarpıyor.

Corolla HB ile ilk defa karşılaştığınızda otomobilin ön kısmındaki sportif detaylar aracın ne kadar farklı olduğunu hemen gösteriyor. Markanın Under Priority ve Keen Look tasarım dilinin evrimleşmiş halini kullanan Corolla Hatchback, dinamik hatlarını LED farları ve entegre gündüz farlarıyla birleştirmiş.

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Otomobilin arkasına göz attığınızda ise daha sportif gözükmesi için çift renkli bir arka tampon ve dik tasarlanmış kedi gözleri dikkat çekiyor. Ayrıca çift parçalı stoplar ve girintili çıkıntılı tasarıma sahip olan bagaj kapağı da aracın arkasındaki dinamizmi öne çıkarak unsurlardan.

Corolla HB’nin yan profilini incelediğinizde ise karşınıza sedan versiyonun çizgilerine benzeyen bir tasarım çarpıyor. Ayrıca çıkık çamurluklar ve c sütununa doğru yükselen omuz çizgisi dikkat çekici.

Yeni Corolla Hatchback TNGA yani markanın yeni global platformu sayesinde birlikte önceki nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha alçak olarak tasarlanmış. Otomobil; 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

Otomobilin içine göz attığınızda ise Corolla sedandan pekte farklı bir ortamla karşılaşmıyorsunuz. 7 inç boyutundaki dijital gösterge paneli, 3 kollu fonksiyonel deri kaplı direksiyon, 8 inç boyutundaki multimedya ekranı, dijital klima kontrol ünitesi ve kablosuz şarj bölümünden diğer gövde tipleriyle aynı özelliklere sahip olduğunu fark ediyorsunuz.

Corolla HB bunlara ek olarak opsiyonel olan açılabilir cam tavanı da kullanıcısına sunuyor.

DÜŞÜK HACİMLİ TURBO BESLEMELİ MOTOR SEÇENEĞİ VAR

Toyota, Corolla Hatchback 116 HP'lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP'lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleriyle yer alıyor.

Corolla Hatchback, Toyota'nın yüksek standartlar sunan Toyota Safety Sense teknolojisiyle birlikte sunuluyor. Hibrit versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojilerini de barındırıyor.

Corolla Hatchback, 1.2 Turbo benzinli versiyonlarında Dream ve Flame olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulurken, Corolla Hatchback Hybrid'de ise Dream, Flame ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanımla tercih edilebilecek. Corolla Hatchback'in en üst donanım seviyesi ise, hibrit versiyonlarında tercih edilebilen Passion X-Pack olacak. Bu paket içerisinde Fren Destekli Akıllı Park Sensörleri ve Kolay Akıllı Park Destek Sistemi gibi özellikler yer alıyor.

FİYATLAR SEGMENTİNİN GERİSİNDE

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş CEO’su Ali Haydar Bozkurt fiyatlar açıklanmadan önce Corolla HB’nin fiyatına çalışırken tüm segmentin ortalamasının yüzde 6 altında bir rakam belirlediklerini açıkladı.

İki motor seçeneğiyle satışa sunulan otomobilin 1.2 litrelik turbo benzinli motorlu versiyonu özel kampanya ile 157 bin 900 TL’den satılırken hibrit motorlu versiyonu yine özel yani lansman kampanyasıyla 193 bin 300 TL’den satın alınabiliyor.

BOZKURT, “COROLLA HB İLE YENİ BİR SOLUK”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Büyük bir heyecan içindeyiz. Tasarımı, donanımı, konforu, dinamikliği ve özellikle hibrit versiyonu ile Corolla Hatchback yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu yeni modelimizin, müşterilerimizin beklediği değişimi ve heyecanı yaratacağına eminiz. Corolla Hatchback, markamızın satış ve imajına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Corolla Hatchback ile hibrit ürün gamının genişlediğine ve Türkiye'de her binek modelin bir hibrit versiyonu olduğuna da dikkat çeken Bozkurt şunları söyledi;

“Bu segmentte en dinamik modellerin başında gelen Yeni Corolla Hatchback farklı heyecan arayanların gözde modeli olacak. Özellikle dinamik yapısı ile gençler başta olmak üzere yeni bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Şıklığı, daha fazla sürüş keyfi sunması ve hatta bunları yaparken üstün güvenlik özelliklerini de barındırması Corolla Hatchback'i benzerlerinden hemen ayıracaktır. 2020 yılında ilk etapta yüzde 50'den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Corolla Hatchback'in Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesine sahip olacağına ve talebin katlanarak süreceğine inancım tamdır.”

Bu detaylara ek olarak Ali Haydar Bozkurt, “Globalden daha fazla adette Corolla Sedan almak için mücadele ediyoruz. Şu anda ekstradan 16 bin adet müşterimiz Corolla almak için bekliyor.” açıklamasında bulundu.