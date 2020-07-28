Yeni Toyota Yaris ne zaman Türkiye’de olacak?

Toyota'nın TNGA mimarisi üzerine yapılan Yeni Yaris, bu sayede daha iyi dinamiklere, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu. Bununla birlikte yeni mimarinin getirdiği avantajlarla beraber daha dikkat çekici bir tasarım, daha özgün bir kimlik ve daha güçlü bir duruş ortaya koyuldu.

Kalabalık ve yoğun şehir içi yollarda çevik bir sürüş sağlayacak şekilde tasarlanan Yaris, aynı zamanda kompakt boyutları içerisinde geniş, konforlu ve yüksek kaliteye sahip bir kabin sunuyor. Bağlantı teknolojileriyle ve yüksek donanım seviyeleriyle birlikte kullanıcıların beklentilerini aşmayı başarıyor.

Otomobil markanın yeni nesil hibrit motor teknolojisiyle geliyor. Bu motor daha düşük yakıt tüketimi ve emisyon salımına sahip. Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine Yaris'in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu.

Yaris, GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif profile ulaştı. Yeni Yaris, sürücü ile yolcuların daha alçağa konumlandırılmasıyla herkes için yeterli baş mesafesi sunarken, aynı zamanda bu oturma düzeniyle birlikte daha iyi görüş açısı elde edilmesinin önünü açıyor. Bununla birlikte aracın 50 mm artan genişliği, hem daha geniş bir alan sağlıyor hem de Yaris'in yolda daha şık görünmesine katkı yapıyor.

İÇ MEKANDAKİ TEKNOLOJİK UNSURLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni Yaris'in dış tasarımındaki çekici çizgileri, kabinde de devam ediyor. Yüksek kaliteye sahip materyaller, dokunsal kalite ve geniş yaşam alanı, üst segment otomobillerin hissini yansıtıyor.

Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de Yeni Yaris'i farklılaştırıyor.

MOTOR VE TÜKETİM

Yeni Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi. Yeni Yaris'te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris'in genel verimliliği yüzde 20 oranında artırıldı ve sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP'ye ulaştı.

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 85 g/km'ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.