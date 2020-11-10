Yeni Tucson’un ‘N’ versiyonundan ilk detaylar

Hyundai, bugün Yeni Tucson modelinin sportif versiyonu olan N Line'dan ilk görselleri paylaştı. Tucson, geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmiş ve özellikle segmenti için farklı bir alternatif olarak dikkat çekmişti.

Hyundai tarafından paylaşılan ilk görsellerde aracın agresif ve etkileyici bir dış tasarıma sahip olduğunu anlamak zor değil. Rakiplerinden ayrışan dış ve iç detaylarla dikkat çeken şık otomobil, seri üretim aşamasına geçildiği zaman eşsiz renk seçenekleriyle adından sıkça söz ettirecek.

Hyundai'nin N Line serisi, markanın performans kolu olan N departmanı tarafından geliştiriliyor. Yeni Tucson N Line, 2021'in ilkbahar aylarında Avrupa'da satışa sunulacak.