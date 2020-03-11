Yeni Vito ne zaman Türkiye’ye geliyor?

İlk defa 1996 yılında ortaya çıkan Alman otomotiv devi Mercedes-Benz’in hafif ticari aracı vito, günümüzde 4. nesliyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Vito, 2014 yılında tanıtılan üçüncü nesliyle tam 530 bin adet satıldı.

İÇ VE DIŞ TASARIMI

Yeni araç dışarıdan bir önceki jenerasyona çok ciddi farkları bünyesinde barındırmıyor. Ancak tamamen yenilenen ön ızgara aracın farkını gösteriyor. Vito versiyonlarında opsiyonel olarak tamamen krom bir ön ızgara da sunuluyor.

Aracın içine baktığınızda ise daha önce kullanılan “Tunja” kumaş yerini esnek bir yapı ve şık bir görünüm sunan “Caluma” kumaş almış. Ön konsolun sol ve sağ ucunda sportif bir görünümü beraberinde getiren yeni türbin görünümlü havalandırma ızgaraları devreye giriyor. İsteğe bağlı olarak sunulan Krom Paket kapsamında sunulan Parlak Piyano Siyah orta konsol satın alınabiliyor.

MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunuluyor. Dört farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork, değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor.

Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-156 gr/km) değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-5,8 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 169-154 gr/km) değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor.

Buna ilave olarak yeni nesil ile birlikte sınıfının en güçlü motoru Vito 124 CDI da sunuluyor. Bu motor seçeneği, 239 HP (176 kW) güç ve 500 Nm tork (Yakıt tüketimi karma 6,4-6,3 lt/100 km, CO2 emisyonu karma 168-166 gr/km) üretiyor. Hızlanma anında mevcut 500 Nm'ye ek olarak 30 Nm “Overtorque” devreye giriyor. Vito 124 CDI, 0'dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşıyor ve 210 km/s maksimum hız yapıyor.

Tüm arkadan itişli Vito versiyonlarında 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor. Bu şanzıman 7G-TRONIC olarak adlandırılan tam otomatik ünitenin yerini alıyor. Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden “Konfor” ve “Spor” sürüş modlarından birini seçerek vites değişim zamanını ayarlayabiliyor. Sürücü ayrıca “Manuel” modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

YENİ VİTO’DA “AIRMATIC” DE VAR!

Ekim 2020 itibarıyla ilk kez Vito modelinde sunulacak olan AIRMATIC havalı süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına uyarlıyor. Artırılan yerden yükseklik sayesinde sürüş konforu dalgalı yol yüzeylerinde de korunuyor. Sistem, sürüş ve yol koşuluna bağlı olarak her bir tekerlekte kendini bağımsız olarak ayarlıyor. Bu, sönümleme ve basma olmak üzere iki adet bağımsız supap sayesinde son derece hızlı gerçekleşiyor.

Sürücü, DYNAMIC SELECT seçim düğmesi üzerinden üç farklı sürüş modundan birini seçebiliyor. 30 km/s hıza kadar normal sürüş seyrinde 35 mm kadar yükselen Vito, daha yüksek hızlarda normal yükseklik seviyesine geriliyor. Konfor modunda standart yüksekliğini koruyan Vito, aracın 110 km/s ve üzerinde hızlara çıkmasıyla tüketimi dengelemek için 10 mm kadar alçalıyor. Sport sürüş modunda araç hızından bağımsız olarak Vito 10 mm alçalıyor.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ YARDIM SİSTEMLERİ

Aktif Fren Yardımcısı, DISTRONIC ve dijital iç dikiz aynası gibi özelliklerin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 13 adede ulaşıyor. Vito'nun kapalı kasa versiyonu hava yastıkları ve sürücü ve ön yolcu için emniyet kemeri uyarısını standart olarak sunan ilk ticari araç.

Yeni Aktif Fren Yardımcısı öndeki araç ile olası bir çarpışma riskini algılıyor. Sistem önce görsel ve işitsel bir uyarı ile sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermesi halinde sistem fren desteği ile sürücüyü destekliyor.

Vito'da ilk kez kullanıma sunulan DISTRONIC, sürücü tarafından belirlenen mesafeyi koruyarak öndeki aracı takip ediyor.

Yeni Vito dijital ayna özelliğini de kullanıcısına sunuyor. Sistem, arka camdaki HDR kameranın yakalamış olduğu görüntüyü geleneksel bir dikiz aynası olarak da kullanılabilen iç dikiz aynasına aktarıyor.

Yenilenen Vito'da sunulan bilgi-eğlence sistemlerinin de kapsamı genişliyor. Giriş seviyesinde Audio 10 dâhil yeni Vito'nun tüm radyo seçeneklerinde dijital radyo (DAB+) kullanıma sunuluyor.