Yeni Yaris’in en hızlı versiyonu ortaya çıktı!

Toyota'nın WRC'deki partneri Tommi Mäkinen Racing'in tasarım ve mühendislik yeteneklerinden de faydalanan GR Yaris, 261 HP ve 360 Nm tork üreten üç silindirli 1.6 litrelik turbo motora sahip. GR Supra'nın ardından Toyota'nın ikinci global GR modeli olacak GR Yaris, 2020'nin ikinci yarısında yollara çıkacak.

TEK ODAK NOKTASI PERFORMANS!

Yeni GR Yaris her açıdan performansa odaklanarak geliştirildi. Tamamen yeni platform ve motora sahip araçta, aynı zamanda yeni süspansiyonlar, aerodinamik tasarım ile yeni GR-FOUR isimli sürekli dört çeker sistem bulunuyor.

Toyota ve Tommi Mäkinen Racing, GR Yaris'i geliştirirken özel biçimde ayarlanmış aerodinamik ve ağırlık dağılımı ile birlikte aracı mümkün olduğunca hafif tutmak üzerine çalıştılar. Sonuç olarak iyi performans ve en eğlenceli sürüş karakteri elde edilmiş oldu.

Daha alçak tavan çizgisi aracın aerodinamisini iyileştirirken yeni 1.6 litre turbo motorun aracın merkezine doğru yerleştirilmesi ve akünün bagaja konumlandırılması gibi detaylar, GR Yaris'in daha iyi yol tutuşa ve dengeye sahip olmasını sağlamış. Üç kapılı gövdesi ise karbon fiber polimer ve alüminyum dahil olmak üzere hafif materyallerden üretilmiş. GR Yaris'in performansı ise geliştirme aşamasında profesyonel yarış ve ralli pilotları tarafından test edildi.

YENİ MOTOR 3 SİLİNDİRLİ TURBO

GR Yaris'in tamamen yeni üç silindirli turbo beslemeli motoru, maksimum oranda performans vermek adına motorsporları teknolojilerinden faydalanarak geliştirilmiş. 1618 cm3 hacimli motor 261 HP güç ve 360 Nm tork üretiyor. Kompakt ve hafif DOHC 12 supaplı tek salyangozlu turbo motor altı ileri manuel şanzımanla kombine edilmiş durumda.

Alüminyum kaput, bagaj kapağı ve kapılara sahip GR Yaris olarak, C segmenti performansı sunarken 1,280 kg ağırlığıyla B segmenti sınırlarında kalmayı başarmış. Kilogram başına 4.9 HP güç/ağırlık oranıyla 100 km/s hızlanmasını 5.5 saniyede tamamlayan GR Yaris'in maksimum hızı elektronik olarak 230 km/s ile sınırlandırılmış.

Otomobilin gücü GR-FOUR dört çeker sürüş sistemiyle lastiklere dağıtılıyor. GR-FOUR sürüş sistemi, ön/arka tork dağılımı tamamen öne veya tamamen arkaya aktarabilecek özelliklere sahip.

EKSTRA PERFORMANSLI PİST PAKETİ MEVCUT

GR Yaris satın almak isteyen müşteriler ekstra performans için Pist Paketi de kullanıcısına sunacak. Bu paketle birlikte ön ve arka aksta Torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, performans odaklı süspansiyon ve 18 inç alaşım jantlar geliyor. Torsen diferansiyel, sağ ve soldaki tekerlekleri de ayırarak daha doğal araç kontrolü sağlıyor.

GR Yaris aynı zamanda yeni Yaris WRC yarış aracının resmi homologe versiyonu olarak da öne çıkıyor. Bu sayede yerel rallilerde yarışmak üzere kullanıcıların tüm beklentilerini karşılayacak özelliklere sahip.