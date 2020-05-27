Yeniden yola çıkanlara öneriler…

Otomobilin uzun süredir hareket etmemesi veya hava koşulları nedeniyle oluşabilecek çıkıntılar veya bozulmalar var mı diye lastikler görsel olarak kontrol edilmelidir. Ayrıca hasar, kesik, aşınma veya şişme gibi sıra dışı durumlar kontrol edilmeli ve sibop kapakları sıkıştırılmalıdır.

Lastiklerin ve stepnenin basıncı, ideal olarak bir lastik satıcısında, profesyonel aletlerle ölçülmelidir. Bu sayede optimal performans ve güvenlik garanti edilirken doğru dönme direnciyle yakıt verimliliği artırılacaktır.

Otomobil uzun süre hareket etmediyse direksiyonda hissedilebilecek titreşimlere dikkat edilmelidir. Bu titreşimler birkaç kilometre yol aldıktan sonra kaybolmazsa aracınız en kısa sürede bir profesyonel tarafından incelenmelidir.

Aracınızda hâlâ kış lastikleri varsa yaz lastiklerine geçilmelidir. +7 derecenin üstündeki sıcaklıklarda kış lastiklerinin yapısı ve deseni yaz mevsimi şartlarına uygun değildir. Bu da yakıt tasarrufu, lastik aşınması, performans sorunlarına yol açabiliyor. Yaz mevsiminde kış lastiklerini kullanmak, kış lastiklerinin yapısının bozulmasına ve sonraki kış sezonunda işlevlerini yerine getirememesine sebep oluyor. Sıcaklığın yüksek olduğu yaz mevsiminde özellikle ABS ile frenlemede (100-0 km/s) yaz lastikleri, kış lastiklerine göre yüzde 40'ı aşan oranlarda daha kısa mesafede duruyor.