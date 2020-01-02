Yerli otomobil grubundan “ön sipariş” açıklaması!

Geride bıraktığımız hafta içerisinde birçok gazete ve haber sitesinde yer alan “Yerli Otomobilin ön sipariş bedeli” ile alaklı haberlere TOGG’dan resmi bir açıklama geldi.

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu(TOGG) resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre “Araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz.”

TOGG’un resmi Twitter sayfasından “Kamuoyunun bilgisine” notuyla bir paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, “Tanıtımın ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye’nin Otomobili için yurt içi ve yurt dışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız.” denildi.

RESMİ AÇIKLAMALARIN TAKİP EDİLMESİNİ ÖNEMLE RİCA EDERİZ!

Türkiye’nin Otomobili’nin üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin titizlikle yürütüldüğü aktarılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ön siparişi haricinde araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz.” denildi.

(AA)