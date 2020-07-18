Yerli otomobili üretecek tesisin temeli atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı “Türkiye’nin otomobilinin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri İnşaatının temel atma töreninde konuşan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank şunları söyledi:

*Yılların hayalinin Gemlik’te gerçeğe dönüşeceğini ifade ederek, “Çevre dostu akıllı otomobilimiz, yine çevre dostu akıllı bir tesisten yollara çıkacak. Heyecanlı ama bir o kadar da gururluyuz.

*Türkiye ekonomisi geride bıraktığı 18 yıllık süreçte, sanayide, ihracatta ve inovasyonda büyük atılımlar gerçekleştirdi.

*Bu atılımların hepsinin temelinde, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan politikalar ve başlatılan projeler var. Böylece bir yanda kalkınmada sınıf atlarken, diğer yanda milletimizin refahını çok daha ileri noktalara taşıdık.

*Türkiye, hemen hemen her sektörde üretim yapma kabiliyetine sahip. Planlı sanayileşmeye ev sahipliği yapan, yurdun dört bir yanına yayılmış üretim altyapılarımız var. Parlak ve yenilikçi fikirleri yeşerten, sıfırdan kurduğumuz Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarımız var.

*İşte bu kurulu altyapılar sayesinde dünya standartlarında bir yoğun bakım solunum cihazının seri üretimini, hem de salgın döneminde, rekor sürede gerçekleştirebildik.

*Aşı ve ilaç alanındaki çalışmalarımızla, dünyada takip edilen bir ülke haline geldik. Savunma sanayindeki yüksek teknolojili ürünlerimizle, güçlü bir küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerliyoruz.

*Raylı sistemlerde büyük atılımların eşiğindeyiz. Elbette bunlarla yetinmek niyetinde değiliz. Hedefimiz, yüksek teknoloji üreten, hatta teknolojiye yön veren öncü ülkelerden birisi olmak.

“HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ”

Türkiye’nin otomobilinin otomotiv endüstrisini, gelecek çağa hazırlamak için üzerinde titizlikle çalıştıklarını son derece kritik bir proje olduğunun altını çizen Varank şunları söyledi:

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin talebini hayalden öteye geçirip gerçeğe dönüştürdü. İşi sahiplenip, neticelendirecek babayiğitler aradınız.

*Sizin himayenizde aralık ayında, Türkiye’nin otomobilini dünyaya tanıttık. Tanıtımdan sonra Girişim Grubu, çalışmalarına hız kesmeden devam etti.Ekip genişletildi, Avrupa Birliği ve Çin’de tasarımlar tescillendi.

*Tedarikçi seçimlerinin de büyük bölümü tamamlandı. Burada bizleri heyecanlandıran bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. TOGG’un tedarikçileri arasında, daha önce hiçbir ana üreticiyle çalışmamış gencecik girişimler, start-up’lar var. Bu firmalar farklı düşünüyor, yeni ve özgün işlere imza atıyor.

Türkiye’nin Otomobili Projesi’nin bir araba üretmenin çok daha ötesinde olduğunu dile getiren Varank konuşmasını şöyle sürdürdü:

*Yenilikçi ve peşinden koşulan işlere imza atmak için illa ki büyük paralara ihtiyaç yok. Entelektüel sermayeniz güçlüyse, kapılar ardına kadar size açılabiliyor. İşte biz Türkiye’nin otomobili ile sektörde küresel bir marka oluşturmanın yanında, bu işe katkı sunan tedarikçilerimizin de marka olmasının önünü açıyoruz.

*Milli bir otomobil yapmak, işte bu yüzden çok önemli, bu yüzden çok kıymetli. Fikri ve sınai hakları size ait olmayan bir üründe, istediğiniz tedarikçiyle çalışamazsınız. Yurt dışındaki merkezden izin almadan, tek bir adım dahi atamazsınız.

*Türkiye’nin otomobiliyle mevcut tedarikçileri güçlendirmenin yanında, oyuna yetenekli ve kabiliyetli yeni oyuncular katacağız. Bu oyuncuları, küresel rekabete hazırlayacağız. Böylece ekosistemi, özgün bakış açımızla ve Türk imzasıyla temelden inşa edeceğiz. İHA