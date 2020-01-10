Yerli otomobilin istihdam katkısı 35 bine ulaşabilir

Girişimci İş Adamları Vakfı'nın düzenlediği (GİV) ‘Yakın Plan Girişimci Buluşmaları' dün akşam gerçekleşti. Türkiye’de otomobil kullanımının geleceği ve otonom araçlar konusunda düşüncelerin konuşulduğu toplantıda, ülkemizin otomotiv sektöründe geldiği ilerlemeler, yerli otomobil ve bu konuda yapılan faaliyet ve katkılar da ele alındı. Toplantı da konuşan emekli üst düzey otomotiv yöneticisi İbrahim Aybar, “Sadece otomobili ortaya koymak üretmek değil bunun arkasında birçok aşama var. Bunun istihdama katkısı 30-35 bin olacağı kesin gözüküyor” dedi.

Türkiye, otomobil yatırımlarının ve üretimlerinin önemli bir merkezi olmaya devam edeceğini belirten Otomotiv sektörü temsilcisi İbrahim Aybar, “Sadece otomobili ortaya koymak üretmek değil bunun arkasında birçok aşama var. Montaj, dağıtım mekanizması, satış teşkilatının kurulması, servisinin yapılması var finansman yani baktığınız zaman dokuz on tane değer zincirinin oluşması var. Bunun ekonomiye çok büyük katkısı olacağı kesin çünkü bugün bir montaj hattın da 4 bin kişi çalışıyorsa inanın değer zincirine baktığınızda 30-35 bin kişiye kadar büyük bir nitelikli istihdama gidiyor” ifadelerini kullandı.

(İHA)