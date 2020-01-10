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Yerli otomobilin tasarım süreciyle ilgili TOGG’dan video paylaşımı!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), yerli otomobilin tasarım süreciyle ilgili video paylaştı. TOGG tasarım ekibi ve tasarımcı Murat Günak tarafından 18 farklı tasarım evinin çalışmaları değerlendirildiği belirtilen videoda "Pininfarina Tasarım Evi, iş ortağı olarak seçildi" denildi.

22:14 -
Haberler Otomotiv

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili bilgilerin yer aldığı bir video paylaşıldı.

Paylaşımda “Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait, küresel bir mobilite markası ortaya çıkarmak hedefiyle başladığımız Yeni Lige Yolculuk’ta ilk ve en önemli adım tüketicilerin istek ve beklentileri doğrultusunda atıldı” diye yazıldı.

Paylaşılan videoda da şu ifadeler yer aldı:

* Türkiye’nin otomobilini Türkiye tasarladı.

* Hedef kitleye kulak verildi.

* TOGG tasarım ekibi ve Murat Günak tarafından 18 farklı tasarım evinin çalışmaları değerlendirildi.

* Pininfarina Tasarım Evi, iş ortağı olarak seçildi.

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Son güncelleme: 22:21 10.01.2020
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