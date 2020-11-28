Yerli tedarik zincirini geliştirecekler

Tofaş, 1970 ve 80'li yıllarda yerli otomotiv tedarik zincirinin kurulması ve gelişmesine öncülük yapmıştı. 1980 ve 90'lı yıllarda, ArGe ve ortak geliştirme yeteneğinin gelişiminde de önemli bir rol oynamıştı. Tofaş bugün de tedarikçilerinin pandemi sonrası yeni oluşacak tedarik zinciri sisteminde daha fazla yer alması için

çalışıyor.

Türkiye'deki tedarikçilerin sağladığı yüksek kalitenin, dünyanın bir çok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA'nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan şirket bu kapsamda, FCA'nın farklı fabrikalarında kullanılacak parçaların Türk tedarikçilerinden satın alınmasına yönelik; teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarının yapılması için anlaşma sağladı. Bu sürecin satın alma kararı ile sonuçlanması halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat fırsatı doğacak.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Pandemi süreci küresel tedarik zinciri yönetiminin yeniden gözden geçirilmesinin ve potansiyel bir dönüşümün tetikleyicisi oldu. Türkiye'nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye'deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş'taki üretimden bağımsız olarak, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA'ya fayda sağlamak adına yapıyoruz.” bilgisini verdi.

Yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da vurgulayan Eroldu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Türkiye'de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA'nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç aşaması olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz” diye konuştu.