Yerli üretim lastiğe ödül…

Bridgestone, kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 5’inci kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, Bridgestone Turanza T005 yaz lastiği ile 4 bin 99 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yapılan anketler sonucunda Yılın Seçilmiş Lastiği unvanının sahibi oldu.

T005'in Ar-Ge aşamasında kullanıcıların ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlara göre yeni lastik teknolojilerini tasarlamak üzere Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25 bini aşkın tüketici ile çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda geliştirilen T005, sürücülerine son teknolojiyi deneyimleme ve yolculuklarında fark yaratma olanakları sağlıyor. Tüketici beklenti ve ihtiyaçları ile paralel olarak sürüş deneyiminin rahat, keyifli ve emniyetli olmasına hizmet ediyor ve aynı zamanda özellikle ıslak zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor.