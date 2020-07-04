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Yerli üretim lastiğe ödül…

Brisa, Bridgestone’un gerçekleştirdiği kullanıcı araştırmaları neticesinde sürücü ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen “Bridgestone Turanza T005” yaz lastiği dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan ve 45 ülkede 4.5 milyar tüketiciye ulaşan “Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” programının 2020 ödüllerinde Yılın Seçilmiş Lastiği ödülüne layık görüldü. Bridgestone T005, Brisa’nın İzmit fabrikasında üretiliyor.

Sozcu.com.tr
08:13 -
Haberler Otomotiv
Yerli üretim lastiğe ödül…

Bridgestone, kazanan ürünlerin tüketicilerin oylarıyla belirlendiği ve Türkiye’de 5’inci kez gerçekleştirilen ‘Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, Bridgestone Turanza T005 yaz lastiği ile 4 bin 99 tüketiciyle yüz yüze görüşerek yapılan anketler sonucunda Yılın Seçilmiş Lastiği unvanının sahibi oldu.

T005'in Ar-Ge aşamasında kullanıcıların ihtiyacını anlamak ve bu ihtiyaçlara göre yeni lastik teknolojilerini tasarlamak üzere Türkiye de dahil olmak üzere 7 ülkeden 25 bini aşkın tüketici ile çalışmalar gerçekleştirildi. Bu doğrultuda geliştirilen T005, sürücülerine son teknolojiyi deneyimleme ve yolculuklarında fark yaratma olanakları sağlıyor. Tüketici beklenti ve ihtiyaçları ile paralel olarak sürüş deneyiminin rahat, keyifli ve emniyetli olmasına hizmet ediyor ve aynı zamanda özellikle ıslak zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor.

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