Yerli üretim ‘Tier 5’ motorlu traktörlerin ihracatına başlandı!

1994 yılından beri motor üreten, geçtiğimiz yıl ise 500 bininci motoru banttan indiren TürkTraktör, Avrupa'ya ihracatını yaptığı ve Faz 3B emisyon seviyesine sahip New Holland T4S ile Case IH FarmallA traktörlerini, şimdi de Avrupa Birliği'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Tier 5 emisyon standartlarına uygun şekilde geliştirdi. TürkTraktör bu motorlara sahip traktörlerin ihracatına da başladı.

MOTORLARIN TASARIMI DA ÜRETİMİ DE TÜRKİYE’DE YAPILIYOR!

TürkTraktör, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yakın zamanda geçişi yapılacak olan araçlarda Tier 5 emisyon seviyesine sahip motorların kullanımını zorunlu kılan uygulama öncesinde, Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor geliştirme sürecini tamamladı.

TürkTraktör Ar-Ge Merkezi'nin Türk mühendislerinden oluşan ekipler, Tier 5 motor geliştirme çalışmaları kapsamında tasarım ve test süreçlerini tamamladılar. Tüm bu süreçlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, yeni nesil yerli motorların seri üretimi, Ankara'daki motor üretim tesisinde başladı.

Yerli Tier 5 motora sahip New Holland ve Case IH markalı traktörler, bu yılın Ağustos ayından itibaren Avrupalı çiftçilerin kullanımı için başta Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa olmak üzere farklı AB ülkelerine ihraç edilmeye başlandı.

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “TürkTraktör'ün tarım makineleri sektöründe bir ilke daha imza atarak Tier 5 emisyon standartlarına uygun motor üretmekten mutluluk duyduğunu” söyledi.