Yetki belgesi olmayan artık 3’ten fazla 2.el araç satamayacak

Talebe karşı sıfır otomobil olmaması nedeniyle 2. elde yaşanan hareketliliği fırsata çevirmek isteyen birçok kişi, işi olmamasına rağmen araç alıp satmaya başladı. Bunu önlemek için Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2.5 yıldır ertelenen ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yeni yönetmelik nihayet dün gece Resmi Gazete’de yayınlandı.

• Merak edilen ve beklenen, bir yılda doğrudan veya aracılık yapılan 3’ten fazla 2.el satışının ticaret kabul edilmesi de yönetmeliğe eklendi.

• Buna göre ‘Yetki Belgesi' olmadan 2.el ticareti hiç bir şekilde yapılamayacak. İşletmedeki motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor.

• Yetki belgesi zorunluluğu hali hazırda 2. el ticareti yapan kişi ve işletmelerde 31.08.2020 tarihinde başlayacak. Bu tarihe kadar yetki belgesi alınması gerekiyor…

• Yerleşim yerlerinde Taşıt Pazarı kurma ve işletme yetkisi artık belediyelerden alındı. Buna göre, “(1) İkinci el motorlu kara taşıtı pazarları yetkili idare veya bu faaliyet konusunda iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen işletmeler tarafından kurulur ve işletilir.”

• Daha önce nüfustan bağımsız 10 işletmenin kurabileceği Toplu İş yerleri maddesi de değiştirildi. Artık; “Nüfusu 150 binin altında bulunan yerleşim yerlerinde en az 15, 150 binin üzerinde ki yerleşim yerlerinde ise en az 30 işletmenin bulunacağı toplu iş yerleri açılabilecek.”

• Ayrıca kiralama sektörünü ilgilendiren bir nokta da 1. maddeye eklendi. Buna göre, “d) bölümü ile motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı işlemi yönetmelik dışına çıkartıldı.”