Yılda 100 bin adet i20 üretilecek, yüzde 90’ı ihraç edilecek

GÜNEY Koreli otomotiv devi Hyundai Motors ve Kibar Holding'in Türkiye'de ortak olduğu Hyundai Assan şirketi, pandemi sürecine rağmen İzmit fabrikasında devreye aldığı yeni i20 modelinin üretimine bugün resmi törenle başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleşen törende, Hyundai Assan'ın i10 ve i20'den sonra Türkiye'de üreteceği 3. model olacak yeni SUV'da gündeme geldi. Yetkililer i20 platformunda üretilecek ama tamamen farklı olacak B-SUV modelin ise mart ayında devreye gireceğini aktardı.

YILDA 100 BİN ADET

Düzenlenen törende konuşan Hyundai Assan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, yeni i20 hakkında bilgiler verdi. Kibar, “Üretimi başlanan hatchback platformdaki yeni i20 modeli için 110 milyon Euro'yu aşan yatırım yaptık. Yılda 100 bin adedin üzerinde üretilecek ve yüzde 90'ını ihraç etmeyi hedefledik” dedi.