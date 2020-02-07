Yılın ilk ayında 2. el pazarında neler oldu?

Türkiye’de 2. el otomobil ilanlarının yayınlandığı platformlardan biri olan “arabam” internet sitesi sozcu.com.tr’ye özel olarak yeni bir trend listesi yayınladı. Bu listeye göre Ocak ayında en çok ilan verilen katogeriler, markalar ve modeller paylaşıldı.

EN ÇOK İLAN VERİLEN MARKA RENAULT!

Türkiye'de hem bireysel, hem de filo araçlarda ağırlıklı olarak Renault markası tercih ediyor. Tüm bunların etkisiyle markanın ikinci el ilan adedi açısından yılın ilk ayında da %14.10'luk oranla zirvede olduğu görülüyor.

MODEL İLANLARINDA DA RENAULT ZİRVEDE

En çok ilan verilen markaların modelleri incelendiğinde, Renault Clio'nun Ocak ayı lideri olduğu görülüyor. Clio'yu Opel Astra ve Ford Focus modeller takip ederken, Volkswagen arabam internet sitesi analizinde listeye en bilinen 3 modeli Passat, Polo ve Golf ile dahil oluyor.

SUV’LERDE NELER OLUYOR?

Otomotiv endüstrisinde son 10 yılın en çok yükselen otomobil gövde tipi olan SUV’lerde ise en çok ilan girilen otomobil Nissan Qashqai. Qashqai ülkemizde ve Avrupa’da en çok tercih edilen SUV modeli olarak öne çıkıyor. Qashqai’yi, Dacia Duster ve Kia Sportage izliyor…

HANGİ MODEL YILINDAN DAHA ÇOK İLAN VAR?

Sıfır araç alım çemberinin daraldığı son üç yıl boyunca ‘yeni gibi ikinci el' olarak tanımlanan üç yaş ve daha genç otomobillerin pazara daha az çıktığı görülüyor. Ancak 2016 model araçlar, Ocak ayı boyunca en fazla ilan verilen ikinci el otomobil seçeneği olarak dikkat çekiyor.

KULLANICILAR DİZEL MOTORLU ARAÇLARDAN UZAKLAŞIYOR!

Hibrit ve elektrikli araçların hem ikinci el hem de sıfır araç pazarında oranlarının düşük kaldığı biliniyor. Raporda benzin- dizel- LPG üçgeninde en fazla ilanın dizel motor seçeneğinde verildiği gözlemleniyor. Durumun böyle olmasındaki ilk sebep filolardaki araçların daha fazla dizel motorlu olarak tercih edilmesi. Diğer sebep ise dizel motorlu araçların çevreyi daha fazla kirletmesi ve emisyon değerleri üzerindeki yeni değişimleri.

Dizel motorlu araçların daha çok ilana girilmesindeki bir diğer sebep ise birim yakıt maliyetlerinin benzinli motorlu araçlara göre neredeyse aynı olması. Böylece aşağı yukarı aynı tüketim maliyetlerine göre daha sarsıntısız ve performanslı otomobil tercih ediliyor.

50 BİN KM VE ÜZERİNE DAHA ÇOK BAKILIYOR!

İkinci el ilan piyasasında 50.000 ve üzeri km'deki araçlar daha görülüyor. İlanlarda yer alan araçların model yıllarının ağırlıklı olarak 2011-2016 arasında olmasının da etkisi ile verilen ilanların km'si 50 bin km ile 300 bin aralığında görülüyor.