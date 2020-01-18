Yılın ilk otomobil kampanyaları

CITROEN

Fransız marka yeni yıla faiz fırsatlarıyla başladı. Citroen 50.000 TL için %0,69'dan başlayan faiz fırsatlarını kullanıcılarına ve müşterilerine sunuyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV, 207.000TL'den başlayan fiyatlarla ve 50.000TL'ye özel 12 ay %0,69 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

Citroën Berlingo'ya 50.000TL için 12 ay %0,69 faiz ile sahip olmak mümkün.

Citroën C3, B-SUV Citroën C3 Aircross ve C-Elysée, 50.000TL için 12 ay %0,69 faiz ile satışa sunuluyor.

DACIA

Ocak ayında Dacia'nın Sandero, Duster ve Dokker modellerinde cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Kampanya dahilinde Dokker, Sandero ve Duster ECO-G modellerde 24.000 TL kredi, 12 ay vade için sıfır faiz mevcut.

Ocak ayında Dacia Dokker 83.150 TL'den, Sandero 84.250 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Duster ECO-G ise 110.700 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Ocak ayında tüm Dacia binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları bulunuyor.

Dacia Kasko'da ve uzatılmış garantide 500 TL indirim de var.

FIAT PROFESSIONAL

Fiat Professional, 2020 yılının ilk ayında avantajlı alım koşulları sunuyor.

Kamu bankalarının sağladığı düşük faizli kredi koşullarının devam ettiği Ocak ayında, Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico'ya 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,69 faiz imkanıyla sahip olunabiliyor.

JEEP

Ocak ayı boyunca fiyatları sabitleyen Jeep, 2020 model yılı Renegade sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Yeni yılda 2020 model bir Renegade almak isteyenler, markanın ay sonuna dek geçerli olacak, ön ödemeli satış kampanyasından yaralanabiliyor. Tercihini, Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Compass'dan yana kullanmak isteyenlere ise anahtar teslimde 20 bin TL'lik indirim fırsatı sunuluyor.

Markanın Ocak ayı boyunca sürecek ön ödemeli kampanyası ile 2020 model yılına ait Renegade sahibi olunabiliyor. Jeep'in ay boyunca fiyatları sabitlediği avantajlı kampanyasından yararlanacak olan kullanıcılar, 2020 model Renegade'lerini Şubat ayında teslim alabiliyor. Renegade’in fiyatı 199 bin 900 TL’den başlıyor.

Ocak ayı boyunca Jeep'in dört çeker özelliğine sahip modeli Compass'ın 2019 model yılına ait versiyonlarında ise anahtar teslimde 20 bin TL'lik indirim fırsatı sunuluyor.

OPEL

Opel; tüm 2020 model otomobillerinde uyguladığı 120.000 TL'ye, 20 ay, %0,49 faize varan kredi seçenekleri ile seneye hızlı bir başlangıç yaptı. Insignia ve Yeni Astra HB modellerinde, Ocak ayında, 120 bin TL'ye, 20 ay, %0,49 faiz seçeneği sunuyor. Insignia modeline 249 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla, Yeni Astra HB modeline ise anahtar teslimde 169 bin 900 TL'den sahip olunabiliyor.

Combo modeli, 128 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Opel, Combo'nun tüm donanım seviyelerinde 6 bin 700 TL'lik indirim sayesinde iddiasına devam ediyor. Buna ek olarak 90 bin TL, 20 Ay, %0,49 faiz oranlı kredi seçeneği ve PSA Finans ayrıcalığıyla araç tutarının %100’üne kadar kredi olanağı da mevcut.

Crossland X ise 159 bin 900TL'den başlayan fiyatlar ve 60 bin TL'ye, 20 Ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ile satışa sunuluyor. Opel Grandland X SUV'de ise 194 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve 90 bin TL, 20 Ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ile iddialı bir finansman sunuluyor.

Markanın, sınırlı sayıda 2019 model otomobilleri için sunduğu 100 bin TL, 12 ay, %0,49 faizli kredi seçeneği ve 5 bin 600 TL'ye varan takas desteği fırsatı da devam diyor.

KIA

Kia da ocak ayında birçok modelinde faiz kampanyası uygulamaya devam ediyor. Makyajlanan Kia Sportage, ocak ayının sonuna kadar Elegance 4X4, Prestige ve Prestige Design paketlerinde 50 bin TL'ye 18 ay sıfır faiz fırsatıyla Kia yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor.

Türkiye pazarına giriş yapan XCeed, lansmana özel 248 bin 900TL'lik satış fiyatıyla Kia yetkili satış noktalarında meraklılarını bekliyor.

Stonic, ocak ayı boyunca 30.000 TL'ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.

1.4 benzinli ve 1.6 dizel motor seçenekleriyle C hatchback segmentinde yer alan Ceed ile A segmentinde 1.0 motoruyla yer alan Picanto 30.000 TL'ye 15 ay boyunca %0,59 faiz fırsatıyla meraklılarıyla buluşuyor.

Kia Rio'nun, yüksek donanım seviyesindeki Elegance paketi 30 bin TL'ye 15 ay sıfır faiz avantajının yanı sıra ocak ayına özel olarak 121.000 TL'den satışa sunuluyor.

RENAULT

Renault Ocak ayında müşterilerine, cazip fiyatlar ve sıfır faiz fırsatı ile 2020 model Clio HB ve Megane Sedan sahibi olma fırsatı sunuyor. Kampanya kapsamında 2020 model Clio HB ve Megane Sedan modellerinde 24.000 TL kredi için 12 ay vadeli sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

Ocak ayında Clio HB Joy 0.9 TCe 90 bg 94.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg ise 130.900 TL'den başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca Ocak ayında tüm Renault binek ve hafif ticari modellerinde geçerli maksimum 100.000 TL'ye kadar farklı vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları mevcut. Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500 TL indirim imkanı da bulunuyor.

TOYOTA

Toyota yeni yılın ilk kampanyasında cazip fiyat avantajları ve en uygun ödeme koşullarını sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarının yerli üretim araçları desteklemek amacıyla başlattıkları finans kampanyasının da 31 Mart tarihine kadar uzatılmasıyla Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm Toyota C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,69 faiz oranıyla sahip olunabilecek.

Hilux ise ocak ayı boyunca 75 bin TL'ye 12 ay vadede 0 faiz oranı ile kampanyada yerini alıyor. 2019 model Hilux'lar 211 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile ocak ayı boyunca satışa sunulacak.

Toyota'nın Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack , Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerini kapsayan 50.000 TL, 24 ay ve yüzde 0,99 faiz oranlı kampanyası da ocak ayında devam edecek.

2020 model Yeni Toyota Corolla'lar 133 bin 100 TL'den, Yeni Toyota Corolla Hybrid modelleri ise 186 bin 850 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 31 Ocak tarihine kadar Türkiye geneline yayılmış tüm Toyota Yetkili Satıcılarında geçerli olacak kampanya kapsamında ÖTV teşviki ile 2020 model C-HR Hybrid 192 bin 950 TL'den başlayan fiyatlar ile sunulurken, 2019 model yılına ait; Yaris 104 bin 700 TL, Yaris Hybrid 162 bin 50 TL, RAV4 Hybrid 336 bin 500 TL ve Yeni Camry Hybrid 479 bin 200 TL'den başlayan anahtar teslim fiyatlarla ocak ayı kampanyasına katılıyor. 2020 model Toyota C-HR'ın benzinli seçenekleri de 171 bin 250 TL'den başlayan fiyat avantajıyla kampanyaya dahil oluyor.

VOLKSWAGEN TİCARİ ARAÇLAR

Volkswagen Ticari Araç, yetkili servislerinde tüm Volkswagen Ticari Araç modellerini kapsayan yeni bir servis kampanyası başlattı. Nisan ayı sonuna kadar tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli olacak kampanyada, araçların aşınma parçalarında yüzde 50'ye varan indirim olanağı sunuluyor.

Volkswagen Ticari Araç, geçen yılın başlarında hayata geçirdiği Kazandıran Servis Kampanyasına ek olarak, şimdi de araçların aşınma parçalarında; fren balatası, fren diski, baskı balata seti ve volan parçalarında avantajlar sunuyor.

30 Nisan 2020 tarihine kadar sürecek olan ve tüm Volkswagen Ticari Araç Yetkili Servislerinde geçerli kampanyada, söz konusu parçalar Transporter, Amarok ve Caddy modelleri için, yüzde 20'den; Crafter modelinde ise yüzde 40'tan başlayan indirimlerle sunuluyor.