Yılın ilk yarısındaki ‘lüks ve premium otomobil’ satışları

2019 yılındaki kayıpların kolayca kapatılacağı gözüyle bakılan 2020 yılı, corona virüsü salgını sebebiyle otomotiv sektörünü temelden etkiledi. Çin’de başlayan üretim aralarını sırasıyla Amerika ve Avrupa’daki tesisler de izledi. Sonrasında Türkiye otomotiv sektörünü de etkileyen bu durum haziran ayıyla birlikte hareketlenmeye başladı.

Türkiye Haziran ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları bir önceki yıla göre yüzde 66 artarak 70 bin 973 oldu. Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 daralan pazar, mayıs ayında ise yüzde 2.4 daralmıştı.

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PEKİ LÜKS VE PREMİUM MARKA OTOMOBİL SATIŞLARI NASIL?

Lüks ve premium otomobil markaları da pazardaki bu artıştan paylarına düşenleri aldı. Dünyanın en önemli spor otomobil üreticilerinden olan Ferrari’nin ülkemizdeki satışları en dikkat çekenlerden biri. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre marka, ilk 6 ayda 11 adet otomobil satmış durumda. Bu 11 adedin de 8 tanesi markanın 488 modelinin en hızlı versiyonu olan Pista olmuş. Ferrari 488 Pista’nın etiket fiyatı 5.3 milyon TL…

Fransız PSA grubunun premium markası olan DS de satış adetlerini ciddi biçimde artıran markalar arasında. Geçen yılın aynı döneminde 69 adet olan satış rakamı bu yılın ilk yarısında 238 adede ulaşmış durumda. Bu rakamda yüzde 244.9 artışı bize rahatlık gösteriyor.

Volkswagen çatısı altında bulunan Bentley’in satış adetleri de hemen göze çarpıyor. Marka geçen yıla göre satışlarını 4 adetten 9 adede çıkartmış durumda.

Japon premium üretici Lexus ise satışlarını en çok artıran markalardan biri. Geçen yılın ilk yarısında 18 adet satan marka bu yıl satış adedini 57’ye çıkarttı.

İŞTE TÜM PREMIUM VE LÜKS OTOMOBİL SATIŞLARI

ALFA ROMEO

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo ilk 6 ayda Türkiye’de toplam 30 adet satış gerçekleştirmiş. En çok satan modeller ise markanın SUV modeli Stelvio(11 adet) ve Giulietta(13 adet). Alfa Romeo’nun geçen yılın aynı dönemindeki satış adedi ise toplam 189 idi.

ASTON MARTIN

İngiliz spor otomobil üreticisi Aston Martin yılın ilk 6 ayında toplam 7 adetlik satışa imza atmış. En çok satan model ise Vantage. 2019 yılının aynı döneminde Aston Martin 7 adetlik satış gerçekleştirmişti.

AUDI

Alman otomotiv devi Volkswagen’in çatısı altında bulunan Audi ilk 6 ay içerisinde 5 bin 334 adet satış gerçekleştirmiş. Markanın en çok satan modeli ise kompakt sınıfta yer alan A3 olmuş. Audi 2019 yılının ilk çeyreğinde 3 bin 879 adet satışa ulaşmıştı. Markadaki artış neredeyse yüzde 50 seviyelerinde.

BENTLEY

Bir diğer İngiliz lüks otomobil üreticisi Bentley ise yılın ilk 6 ayında sadece 9 adet satılmış. Geçen yıl ise marka aynı dönemde 4 adetlik satış yapmıştı.

BMW

Bavyeralı üretici BMW, 2020 yılının ilk yarısında 3 bin 680 adetlik satışa ulaşmış. Markanın en çok satılan modeli ise 3 Serisi. BMW’nin 2019 yılının aynı döneminde ise 3 bin 492 adet araç satışı gerçekleştirmişti.

DS

PSA Grubu’nun premium markası olan DS ilk 6 ayın sonunda toplam 238 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan DS modeli ise 7 isimli SUV. DS markası geçen yıl aynı dönemde toplam 69 adet araç satışı gerçekleştirmişti. Bu artış yüzde 245 anlamına geliyor!

FERRARI

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari yılın ilk 6 ayında 11 adet satılmış. Markanın en çok satan modeli ise 488 Pista… Bu otomobilin ülkemizdeki fiyatı ise 5 milyon 308 bin 389 TL! İtalyan marka 2019 yılının aynı döneminde 7 adetlik bir satış gerçekleşmişti.

JAGUAR

İngiliz Jaguar markası ülkemizde ilk altı ayın sonunda 99 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan otomobil ise markanın tam elektrikli SUV modeli olan I-Pace… Jaguar, 2019 yılının ilk yarısında 89 adetlik otomobil satışı gerçekleştirmiş.

JEEP

FCA Grubu’nun sadece SUV üretimi gerçekleştiren markası Jeep, ülkemizdeki yükselişine devam ediyor. Marka ilk 6 ayın sonunda toplam 1528 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan Jeep modeli ise Renegade. Jeep 2019 yılının ilk 6 ayının sonunda ise 885 adet satılmıştı.

LAMBORGHINI

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini, yılın ilk 6 ayında sadece 8 adet satılmış. Markanın en çok satan modeli ise ilk SUV modeli URUS. Marka geçen yılın aynı döneminde 4 adet araç satışı gerçekleştirmişti.

LAND ROVER

Ünlü İngiliz SUV üreticisi Land Rover ise ülkemizdeki satışlarına tam gaz devam ediyor. Marka ilk 6 ayda toplam 849 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan model ise Range Rover Velar olmuş. 2019 yılının aynı döneminde marka 357 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

LEXUS

Japon premium otomobil markası Lexus, 2020 yılı ilk 6 ayında 57 adetlik satış yapmış durumda. Markanın en çok satan modeli ise RX SUV aracı olmuş. Marka geçen yılın aynı döneminde 18 adet satış gerçekleşmemişti.

MASERATI

İtalya’nın en önemli markalarından biri olan Maserati ise ülkemizde ilk 6 ayda 12 adetlik satış gerçekleştirmiş. Markanın bu satışı sadece SUV modeli olan Levante tarafından olmuş. Maserati 2019 yılının ilk yarısında ise 19 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz ülkemizde ilk 6 ayda sadece otomobil olarak 6074 adetlik satış gerçekleştirmiş. Markanın ticari araç satışlarını da bu rakamın üzerine eklersek 8141 adede çıkıyor. En çok satan Mercedes-Benz modeli ise C Serisi olmuş. Alman devin 2019 yılının ilk çeyreğindeki otomobil satışları ise 4222 adet olarak gerçekleşmiş.

MINI

Mini markası 2020 yılının ilk 6 ayında toplam 465 adetlik satışa ulaşmış. Markanın en çok satan modeli ise Countryman. Mini markası geçen yıl ilk yarısında 595 adetlik araç satışı adedine ulaşmıştı.

PORSCHE

Alman spor otomobil üreticis Porsche ilk 3 ayda 121 adetlik satışa sahip. En çok satan Porsche modeli ise markanın küçük SUV modeli olan Macan. Porsche’de 2019 yılında ise ilk 6 ayda 131 adetlik araç satışı gerçekleştirmişti.

VOLVO

İsveçli otomobil üreticisi Volvo’da işler yolunda gözüküyor. Marka ilk yarı yıl sonunda 1939 adetlik satışa ulaşmış. En çok satan Volvo modeli ise XC90. Marka geçen yılın yarısında ise 1842 adet otomobil satışı gerçekleştirmişti.