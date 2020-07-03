Yılın Otomobili ödülü fabrikadaki yerini aldı!

Türkiye'nin en büyük otomobil üreticisi Oyak Renault tarafından üretilen Yeni Clio'nun, Otomobil Gazetecileri Derneği tarafından düzenlenen Türkiye'de Yılın Otomobili Yarışması'ndan elde ettiği birincilik ödülü, Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş tarafından Oyak Renault Fabrikaları'nda Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun'a teslim edildi.

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Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş ise yaptığı konuşmada, “Onur Köşesi’nde saklayacağı çok kıymetli bir ödülü daha OYAK Renault Otomobil Fabrikaları’yla paylaşmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin birbirinden değerli 74 üyesinin oylarıyla Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Yeni Clio, Türk mühendisi ve işçisinin ortaya koyduğu emek, özveri ve bilgi birikiminin ürünü. Megane Sedan’ın ardından, milyonlarca Euro yatırımla yola çıkan Yeni Clio ile bir kez daha yaşadığımız bu gururu, emeği geçenlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. OGD tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili organizasyonunun düzenlendiği 5 yılda 2'nci kez bu prestijli ödülü elde etmek bizim için çok kıymetli. Yeni Clio’nun kısa sürede yakaladığı başarılı satış rakamları, “Türkiye’nin Otomobili” unvanını ne kadar hak ettiğinin en somut göstergesidir.”

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, bu yıl beşincisi düzenlenen yarışmada ikinci kez aldıkları bu ödülle gurur duyduklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Aoun yaptığı konuşmada “Groupe Renault’nun yeni yıldızı, fabrikamızın gururu, çalışanlarımızın yoğun çalışmasıyla üretilen Yeni Clio, Otomotiv Gazetecileri Derneği üyeleri tarafından Türkiye’de Yılın Otomobili seçildi. Bu vesileyle, Yeni Clio’nun başarı hikayesinde en büyük paya sahip olan değerli Oyak Renault ailesini yürekten kutluyorum. Destekleri ve katkıları için tedarikçilerimiz de dahil olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Salgın nedeniyle yaşanan zorlu dönemde gelen bu başarı, çalışma arzumuzu daha da artırıyor. Mayıs başında üretime yeniden başladık ve Bursa’dan dünyaya Yeni Clio'ları göndermeye devam ediyoruz.” dedi.