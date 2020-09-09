Yılın otomobili ödülünü hak ediyor mu?

Fransız otomotiv devi Renault’un Bursa’daki fabrikasında ürettiği B segmenti otomobili olan Clio, yenilendi.

Yeni otomobil iç tasarımından, dış tasarımına, motor ve şanzıman seçeneklerinden donanımlarına kadar a’dan z’ye diye tabir edebileceğim yenilenme operasyonunu başarıyla üzerinde taşıyor.

Yeni Clio ile karşılaştığınızda markanın tasarım dilinin birer imzası olan C şeklindeki farlar ve gündüz ledleri sizi karşılıyor.

Markanın logosu ise ürün gamında bulunan Megane, Talisman, Captur ve Kadjar modellerinde olduğu gibi büyük ve her zamanki yerinde…

Araca yan profilden baktığınızda ise, arka kapıların ucuna gizlenmiş kapı kolları hemen dikkatinizi çekiyor.

Kapıların alt kısmında yer alan çıtalar ise aracın model adını taşıyan bir tasarımda.

RS Line donanımlı olan test otomobilimizin jantları ise 17 inç boyutunda ve oldukça şık bir tasarıma sahip. Yan profilde bir diğer dikkat çeken detay ise ön çamurluklarda yer alan RS Line logoları…

Clio 5’in arasına göz attığınızda ise otomobilin bir önceki jenerasyona göre stoplarının daha yumuşak bir tasarımla yorumlandığını fark ediyorsunuz.

RS Line donanımıyla birlikte gelen egzoz difüzörü ve tavan spoyleri de oldukça şık…

Sürücü kapısını açıp aracın içine göz attığınızda ise ilk etapta sizi donanıma göre farklılaşan ve bizim otomobilimizde de en sportiflerinin yer aldığı koltuklar çıkıyor.

Bu koltuklar hem kalça hem de sırt kısmından yolcuları destekleyerek kaymanızı tamamen engelliyor.

Aracın üç kollu direksiyonu hem gösterge panelini hem de multimedya ekranını rahatça kontrol etmenizi sağlıyor.

Ayrıca direksiyonun hemen arasında yer alan vites değiştirme kulakçıkları aracın sportif duruşuna iç mekanda da destek vermiş durumda.

Test otomobilimizin gösterge tablosu 7 inç boyutunda TFT teknolojili bir ekran. Konsolun tam ortasında bir çıkıntı biçiminde duran multimedya ekranı ise 9.3 inç boyutunda ve Easy Link yazılımına sahip.

Multimedya ekranının kullanımı ve verdiği bilgileri okumak oldukça kolay. Ancak sürüş esnasında ekran üzerindeki dokunmatik düğmelerden sesi açıp kapamaya çalışırsanız işler biraz zorlaşabiliyor. Ayrıca bu ekranın sarsıntılı yollarda plastik bölümlerinden gelen trim sesleri de bir süre sonra canınızı sıkabiliyor…

Ekranın hemen alt tarafında yer alan klima kontrol ünitesi düğmeleri ise Dacia Duster’dan tanıdık. Kullanımı ve ayarlanması konusunda ise zorlanmanız imkansız diyebilirim.

Orta konsolda yer alan vites kolu, her ne kadar manuel olmamasına rağmen beni etkilemeyi başardı. Alışkın olduğumuz yer yakın vites kollarına göre daha yukarıda konumlanan bu detay vites koluyla direksiyon arasındaki mesafeyi kısaltarak işinizi kolaylaştırıyor. Ancak otomobil otomatik vites olduğu için pekte önemli bir durum olarak yorumlanmayabilir…

Vites koluna dikkatli bir biçimde baktığınızda manuel modun olmadığını fark edeceksiniz. Bu özelliğe geçmek için aracın direksiyonun arkasında yer alan vites değiştirme kulakçıklarına basılı tutmanız gerekiyor. Anlık değişimlerde bu kulakçıklar işinizi görüyor ve otomatik moda kendiliğinden dönerek sürüşünüzde aksaklık oluşmasına yol açmıyor.

Gelelim Clio’nun boyutlarına. Otomobil 4050 mm uzunluğa, 1988 mm genişliğe ve 1979 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca otomobilin aks mesafesi de 2583 mm uzunluğunda.

1.3 litrelik TCe motorlu ve EDC şanzımanlı olan test otomobilimizin ağırlığı ise 1233 kg ağırlığında. Otomobilin bagaj hacmi de 391 litre olarak belirtilmiş.

Otomobilin arka koltuğuna baktığınızda ise sınıfının ortalamalarında bir genişlikte olduğunu fark ediyorsunuz. RS Line donanımına özel olan siyah tavan döşemesi bazı kullanıcıları etkilese de iç mekanı biraz karartığını belirtmemde fayda var.

Yeni Clio’nun en çok merak ettiğim motorlarından biri olan 1.3 TCe ünite idi, test otomobilinin de bu motora sahip olması beni çok heyecanlandırdı.

1.3 litrelik motor, 4 silindirli, turbo beslemeli olarak öne çıkıyor. 130 beygir güç ve 240 Nm tork üreten bu motorun aktarma görevini ise çift kavramalı, 7 ileri EDC şanzıman yerine getiriyor.

Sürüşe başladığınız ilk andan itibaren motorun otomobili hep daha ileriye götürme isteği sizi kamçılıyor. Performans açısından boyundan oldukça büyük işler başaran bu motor Clio’yu 0’dan 100 km/s hıza 9 saniyede çıkarıyor.

Motorun sessiz ve sarsıntısız çalışması araç içindeki konforu doğrudan etkilerken, yeni otomobille birlikte geliştirilen yol, rüzgar ve motor sesi yalıtımları da Clio’yu resmen bir üst sınıfa çıkartmış gibi.

Yaklaşık 1500 km boyunca kullanma fırsatı bulduğum otomobilin yakıtın tüketimi konusunda da size dizel kardeşi kadar insaflı davrandığını belirtebilirim. Benim ortalama yakıt tüketimim 6.9 lt / 100 km idi. Şehir içi ve şehir dışı karma olan bu tüketimi daha aşağıya çekmek için hiç efor sarf etmediğimi söylemeliyim.

Sürüş esnasında Clio 5’in oturma pozisyonu, direksiyonunun tepkileri ve yol tutuşu benim için oldukça iyiydi. Özellikle kasasına göre güçlü olan motoru otomobili ani hızlanmalarda yalnız bırakmıyor. Şanzımanın kararlı dişli değişimi ve aracın lineer biçimde hızlanmasını çok iyi derecede sağlaması da sürücüyü iyi hissettiriyor.

Yazımın başında da belirttiğim gibi aklımdaki en büyük soru işareti OGD’nin Yılın Otomobili yarışmasında birincilik ödülü verdiği Clio’nun bunu gerçekten hak edip etmemesi yönündeydi. Ancak kullandığım süre boyunca Clio’nun hem yerli üretim hem de anlattığım yönlere sahip olmasıyla bunu hak ettiğine karar verdim.

Otomobilin RS Line donanımıyla kazandığı sportif tasarımının da çok etkili olduğunu söylemem lazım. Bu donanımla birlikte ön arka tamponlar, jantlar ve araç içi standart modele göre tamamen değişiyor.

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği en dikkat çeken donanımlar arasında.

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Gelelim en sıkıntılı konu olan fiyata. Artık ucuz otomobil kalmadığını düşünmemiz gerekiyor demek bana çok üzücü gelse de bunu tekrar belirtmek zorundayım. Bugün test aracımızın donanımında bir Clio 5 satın almak isterseniz gözden en az 190 bin TL’yi çıkartmanız gerekiyor. Clio’nun başlangıç fiyatı ise 133 bin 900 TL olarak belirtilmiş.