Yılın otomobili yarışması sonuçlandı!

Son 7’ye kalan otomobillere baktığımızda elektrikli ve hibrit motorlu araçların da yarışmada finale kadar kaldığını görebiliyoruz. Özellikle son 2 yılda Avrupa’daki satış başarısıyla dikkat çeken Tesla Model 3, son yediye kalan ve ödül için güçlü olan adaylardan biriydi.

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FİNALDE TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN OTOMOBİLLER VAR!

Porsche’nin ürettiği ilk tam elektrikli otomobili olan Taycan ve Türkiye’de üretilen 2. hibrit motorlu model olan Corolla finalde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son 7’ye kalan otomobiller arasında üretimine 2019’un son çeyreğinde Türkiye’de başlanan Clio da vardı. Clio özellikle Avrupa ve Türkiye pazarı için çok önemli olan modellerden biri. 2019 yılında en çok satan otomobil modelleri arasında da bir önceki jenerasyonu mevcuttu.

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Tekrardan finale kalan son 7 otomobile baktığımızda BMW 1 Serisi, Toyota Corolla, Ford Puma, Renault Clio, Peugeot 208, Tesla Model 3 ve Porsche Taycan’ı görüyoruz.

İŞTE KAZANAN

Dün açıklanan sonuçlara göre ise Fransız otomotiv devi Peugeot, 208 modeliyle bu ödülü kazandı. 208, tüm jürilerden toplamda 281 puan alarak en yakın rakibi olan Model 3’e 39 puan fark attı. Tesla Model 3’ü de 222 puan ile Porsche Taycan takip etti.

Peugeot 208, en yeni versiyonuyla 2019 yılının yarısından sonra ortaya çıktı. Otomobil markanın alışkın olduğumuz tasarım diliyle yeniden yorumlandı.

Yeni 208, düşük hacimli ve performanslı motorlarının yanında tam elektrikli versiyona da sahip. Ülkemizde henüz satışa sunulmamış olan 208 bu yılın sonbaharında Türkiye’de satışa sunulacak.