Yıllık üretimde düşüş yüzde 26 olabilir!

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Corona virüsü (Covid-19) salgınının otomotiv endüstrisine ve otomotiv tedarik sanayisine olan etkilerini belirlemek için gerçekleştirdiği Corona virüsü Etki Araştırmaları'nın altıncısını yayınladı.

ÜRETİM YILLIK YÜZDE 26 DÜŞEBİLİR!

Araştırmaya göre, katılımcıların 2020 yılı bütçesine göre üretimi Temmuz'da ortalama yüzde 26 düştü. İlk 7 aylık bütçeye göre üretimdeki ortalama düşüş yüzde 30 olarak gerçekleşirken, pandemi etkisiyle 2020 yılının üretimde yüzde 26 düşüşle kapatılacağı tedarik sanayi temsilcileri tarafından ortaya koyuldu.

Otomotiv tedarik sanayi firmalarının ortalama yüzde 30'u Ağustos ayında da Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanmayı sürdürdü. Buna göre, katılımcıların yüzde 32'si mavi yaka çalışanda yüzde 27'si de beyaz yaka çalışanda KÇÖ'den yararlandı. Öte yandan, katılımcılar sene sonuna kadar mavi yaka veya beyaz yaka çalışan sayısında bir azalma olmayacağını öngördü.

VAKALAR ÜRETİMİ ETKİLEYECEK DÜZEYDE OLMADI!

Araştırmaya göre, Ağustos ayındaki izin dönemi sonrası ankete katılan tedarik sanayi üyelerinin yüzde 41'inin çalışanları arasında Covid-19 vakası tespit edildi. Buna rağmen, alınan eylem planları çerçevesinde otomotiv tedarik sanayinin yüzde 98'inde Koronavirüs nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşanmadı. Bu durum, sektörde izin öncesi yapılan uyarı ve hatırlatmaların büyük oranda amacına ulaştığına da işaret etti.

UZAKTAN ÇALIŞMAYA DEVAM!

Araştırmaya katılan üyelerin yüzde 60'ı uzaktan çalışma uygulamalarına devam etti. Ayrıca, üyelerin yüzde 53'ü personel servislerinde yüzde 50 doluluk oranı uygulamasını sürdürdüğünü bildirdi. Risk grubundaki çalışanlarını korumaya yönelik uygulamalarını sürdüren sektör, kronik rahatsızlıklara da dikkat etti. Katılımcı tedarik sanayi üyelerinin yüzde 57'si kronik rahatsızlığı bulunan personelini çalıştırmadığını aktardı.