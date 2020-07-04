Zamlara rağmen otomobile hücum

Pandemi nedeniyle nisan ve mayıs aylarında gerileyen otomotiv pazarı haziran ayında başlayan normalleşmeyle birlikte hareket kazandı. Son 2 yıldır düşen satışlara bağlı ötelenen talebin, pandemi nedeniyle de sekteye uğraması sonucu haziranda satışlar beklentilerin üzerinde arttı.

Yıl başından bu yana araç fiyatlarının kura bağlı olarak yüzde 20'nin üzerinde artmasına rağmen, düşük faiz kampanyaların etkisiyle pazar yüzde 66 büyüyerek 70 bin 973 adet oldu. Ama kuşkusuz bu artış bir gösterge değil çünkü burada önemli olan otomotiv sektörünün 2017'deki 1 milyon adetlik temposuna göre hâlâ yüzde 15 geride olması.

TEDARİK SIKINTISI BİTECEK

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporuna göre haziran ayında otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58.4 artarak 57.067 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 108.7 artarak 13.906 adet oldu.

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, temmuz ayında tedarik sıkıntısının biteceğini belirterek, “Tempo böyle sürerse pandemi nedeniyle 500 bin olarak revize ettiğimiz toplam pazar yıl sonunda 600-650 bin adede ulaşır. Pazarın yeniden 1 milyon adetlik seviyeye ulaşması ise 2021'de gerçekleşebilir” dedi.

6 AYDA YÜZDE 30 ARTTI

Pandemi nedeniyle nisanda yüzde 15, mayısta ise yüzde 2.4 daralan pazar, haziran ayındaki büyümeyle birlikte yılın ilk yarısını da yüzde 30 artışla tamamladı. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı haziran sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.2 artarak 254.068 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2020 yılı ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 30.2 oranında artarak 203.595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 30.2 artarak 50.473 adede ulaştı.

ÖTV'de indirim değil güncelleme bekliyoruz

ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, tüm ülkelerin farklı bir süreçten geçtiği bir dönemde piyasada sürekli gündeme gelen ÖTV indirimi talebinin uygun olmadığını belirtti. ODD Başkanı Bilaloğlu konu ile şu bilgileri verdi: “Şu an ihtiyaç olan şey son iki yıldır güncellenmeyen matrah baremlerinin yenilenmesi.

Yüzde 45'lik en düşük ÖTV dilimine iki yıl önce 45 tane model girerken şimdi bu sayı sadece 7. Bu yüzden ÖTV'de matrah güncellemesi gerekiyor. Yani bir vergi indirimi değil tüketiciler için pozitif olacak güncellemeye ihtiyacımız var.”