‘1 hekim öldü, 111 sağlıkçı COVID-19 hastası oldu’

İzmir Tabip Odası, kentte corona virüsü (COVID-19) ile mücadele eden sağlık personelinin büyük risk altında olduğunu açıkladı. Bir işyeri hekiminin COVID-19 nedeni ile yaşamını yitirdiği bildirildi. Oda Başkanı Prof. Dr. Funda Obuz, “İzmir'de aktif olarak bir şirkette işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz arkadaşımızı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Bu üzücü kayıp ülkemizde bildiğimiz ilk işyeri hekimi kaybıdır” dedi. Obuz, şu anda İzmir'de 69 hekim, 27 hemşire-ebe, 10 temizlikçi, 2 sekreter, 2 memurun COVID-19 test sonucunun klinik pozitif çıktığını duyurdu.

“SAĞLIKÇILARA RUTİN TEST YAPILSIN”

İzmir Tabip Odası sağlık personeline rutin test yapılması çağrısında bulundu. Sağlık çalışanlarının salgından etkilenen en riski grubu oluşturduğunu belirten Obuz, “Sürecin en başından bu yana vurguladığımız gibi pandemi poliklinik ve servislerinde, acil servislerde, aile sağlığı merkezlerinde, işyerlerinde çalışan hekimlerin düzenli testlerinin yapılması, hastalığı bulgu olmaksızın geçirenlerin saptanması için gereklidir” dedi.

“İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NE YAPMAK İSTİYOR?”

Obuz, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nün sokakta test yapmasını eleştirdi. Obuz, “6 Nisan 2020 tarihinde görsel medyada, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin kentin belli noktalarında, halka açık bir alanda, PCR testi için örnek aldığı görülmüştür. Bu kişilerin nasıl seçildiği, örnek alma ortamının uygun olup olmadığı sorularının dışında, İzmir'de binlerce sağlık çalışanı kendilerine rutin olarak COVID-19 testi yapılmasını beklerken, bu uygulamanın neye hizmet ettiğini anlamakta güçlük çekiyoruz” ifadesini kullandı.

SAĞLIKÇILARIN KORUYUCU EKİPMAN EKSİKLİĞİ

Obuz, sağlık personeline rutin test yapılması çağrısının yanı sıra, koruyucu ekipman eksikliğinin de süratle giderilmesini çağrısını tekrarladı. Obuz, “ Meslektaşlarımızdan odamıza iletilen başvurularda, kişisel koruyucu malzeme temininde (maske, eldiven, gözlük, önlük vb.) sıkıntı yaşandığı, günlük malzeme kullanma sınırlaması getirildiği, kullanılan malzemelerin yeterli olmadığı veya niteliksel açısından sorunlu olduğu, el antiseptiklerinin yeterli olmadığı şeklinde yakınmalar gelmektedir. Sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için gerekli tedbirlerin eksiksiz olarak alınması hem sağlık çalışanları için hem de hastalar açısından zorunludur. Sağlık hizmetlerinin devamlılığının sağlanması, sağlıklı sağlık çalışanları ile mümkündür” dedi.

İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

İzmir Tabip Odası, corona virüsü salgını ile mücadelede işbirliği çağrısı da yaptı. Obuz, “İzmir genelinde pandemi yönetiminde kamu sağlık otoritesi, yerel yönetimler, meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri gibi tüm kurumların işbirliği yapmasının önemine bir kez daha işaret etmek istiyoruz” dedi.

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