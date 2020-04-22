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10 günlükken coronaya yakalandı, 8 günde iyileşti

Bursa'da, 10 günlükken corona virüsüne yakalanan bebek, 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuştu. Hastanede 18 günlük olan kız bebek, taburcu edildi.

10:55 -
Haberler Sağlık
10 günlükken coronaya yakalandı, 8 günde iyileşti

Anne-babasına corona virüsü teşhisi konulan adı açıklanmayan bebeğe, 10 günlük olduğu 14 Nisan günü, corona testi yapıldı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine bebek, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 8 günlük tedaviyle sağlığına kavuşan bebek, taburcu edildi.

10 GÜNLÜKKEN CORONA VİRÜSÜNE YAKALANDI’

18 günlükken taburcu edilen bebekle ilgili bilgi veren Yenidoğan Uzmanı Uzmanı Dr. Bayram Ali Dorum, “Bebeğimiz bize 10 günlükken, anne ve babasında Covid-19 enfeksiyonu pozitif olduğu için getirildi. Bebeğimizde de yapılan testler sonucu enfeksiyon saptadık.

Yaklaşık 8 gün boyunca sadece destek tedavisi ve izleme gerçekleştirdik. Bu süre boyunca herhangi bir solunum sıkıntısı ya da solunum desteği ihtiyacı gelişmedi. 8 günden sonra yaptığımız testte hastalığı yendiğini, testlerin sonucunun da negatif çıkmış olduğunu gördük, bugün ailesine kavuşturuyoruz” dedi.

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Son güncelleme: 10:56 22.04.2020
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