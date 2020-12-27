100 torunlu 103 yaşındaki Hacı Dede coronayı yendi

İstanbul’da yaşayan Hakkari Yüksekovalı Hacı Abdulkahar Baykal’ın corona virüsünü herhangi belirti göstermeden atlatması herkesi şaşırttı. Evde yürürken düşen Hacı Abdulkahar Baykal, apar topar hastaneye kaldırıldı. Kalça protezi ameliyatı yapılmasına karar verilen Baykal’a önce corona virüsü tetkikleri uygulandı. Çıkan sonuç karşısında doktorlar bile şaşkına döndü. Testi pozitif çıkan yaşlı adamın, tomografisinde de virüs bulgularına rastlandı.

Vücudu antikor üreten Hacı Dede, corona tedavisi sonrası ameliyata alındı. 1.5 saatlik protez ameliyatını da başarıyla atlatan yaşlı adam, “Ben çok iyiydim. Ayağa kalkmak istediğimde sadece bacağımda bir ağrı oluyor. Hastalık nedeniyle karnımda, belimde, hiçbir yerimde ağrım olmamıştı. Düşünce hastalığımı öğrendim. Bastonumla yürümek için kalktığımda düştüm” diye konuştu.

100E YAKIN TORUNU VAR

100e yakın torunu olan Hacı Baykal, “Torunu sorma, benim torunlar İstanbul’u doldurmuş durumda. O kadar torunum var ki hiç sorma” ifadelerini kullandı.

VÜCUDUNUN ANTİKOR OLUŞTURDUĞUNU BELİRLEDİK

Ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Doğan ise, “Hastalığı atlatmak üzere olduğunu, vücudunun antikor oluşturduğunu belirledik. Hacı Amca herhangi bir tedavi almadan kendi başına sağlığına kavuştu. Ardından gerçekleştirdiğimiz başarılı bir ameliyat ile kalçaya protez koyduk. Yürümeye bile başladı, keyfi yerinde. İnşallah yürüyerek evine de göndereceğiz. Gencecik insanlar yoğun bakıma girerken 103 yaşındaki bir kişinin evde atlatması şaşırtıcı. Şu an ameliyat olalı 48 saat olmadı ama rahatlıkla yürüyebiliyor” değerlendirmesinde bulundu. (DHA)