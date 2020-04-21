11 aylık olan da var 93 yaşında olan da… Coronayı yendiler!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iyileşen toplam hasta sayısının da 13 bin 430'a yükseldiğini duyurdu (20.04.2020). Açıklanan son verilerin ardından Türkiye'deki toplam vaka sayısı 90 bin 980'e, toplam vefat sayısı ise 2 bin 140'a yükseldi.

Türkiye’nin dört bir yanından coronayı yenerek iyileşenlerin haberleri geliyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de yeni tip corona virüsü hastalığı (Covid-19) nedeniyle yeni Devlet Hastanesinde tedavi edilen hastalardan birisi daha taburcu edildi. 42 yaşındaki M.K, yoğun bakım sürecinden taburcu olan ilk hasta, tedavi edilen 16. hasta oldu.

BOLU

Bolu’da, corona virüsü bulguları üzerine yapılan testleri pozitif çıkan 6 kişi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedaviye alındı. Tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşan Ali Günaydın (93), İfakat Bilgi (68), Zekiye Öze (38), Nurettin Celiloğlu (59), Saliha Abacı (44) ile isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi. Hastalığı yenerek taburcu olan 6 kişi, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

MANİSA

Geçtiğimiz 15 Nisan günü Manisa’nın Alaşehir ilçesi Caberfakılı Mahallesi’nde corona virüsü testi pozitif çıkan bir kişinin çevresinde birçok kişiyle temasta bulunduğu gerekçesiyle mahalle 14 günlük karantinaya alınmıştı. Mahallede yapılan testler sonucu korona virüs pozitif çıkan 7 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavi altındaki aynı mahalleden 7 kişi ile hastanede corona virüsü tedavisi gören diğer 2 kişi ile birlikte toplam 9 hasta sağlığına kavuşarak bugün tabucu oldu.

ŞIRNAK

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yeni tip corona virüsü tedavisinin ardından iyileşen 11 aylık Özgür bebek annesinin kucağında sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden taburcu edildi.

MARDİN

Nusaybin’de yaşayan 65 yaşındaki Ahmad Ak, yüksek ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleri üzerine bir süre önce hastaneye başvurdu. Nusaybin Devlet Hastanesi’nde Ak’a yapılan ‘Covid-19’ testi pozitif çıktı. Hastanede corona virüsü tedavisi görmeye başlayan Ak’ın, 17 gün sonra iyileşmesiyle taburcu edilmesine karar verildi. Sağlık çalışanlarının hastaneden uğurlarken alkışladığı Ak, çiftetelli oynadı. Ahmad Ak, elindeki bastonuyla oynadığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ’da corona virüsü testleri pozitif çıkan hastaların tedavileri kentteki çeşitli hastanelerde sürüyor. Hastanelerde tedavileri başarıyla tamamlanan 11 kişi daha taburcu oldu. Corona virüsü yenip taburcu olan 11 kişi, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla evlerine uğurlandı.

BURSA

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ayşe-Cemil Bayram çifti, 8 gün süren tedavilerinin ardından taburcu oldu. Hastalık ve tedavi sürecinde eşi ile ayrı odalara alındığında değişik duygular ve endişeler yaşadığını anlatan Cemil Bayram (42), “Eşim iki yıl önce kalp krizi geçirdi. Kalbinde de sıkışma olunca kendimden çok eşimi düşündüm. Kimsenin benim yaşadığım endişeyi yaşamasını istemem. Bu nedenle ne olur dışarı çıkmayın” diye seslendi.

İHA/DHA