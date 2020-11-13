13 yaşındaki Emirhan, antrenman sonrası kalbine yenik düştü

Gebze Gaziler Mahallesi´nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç´e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Emirhan Genç’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti. Emirhan Genç’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)