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13 yaşındaki Emirhan, antrenman sonrası kalbine yenik düştü

Kocaeli´nin Gebze ilçesinde, spor okulu öğrencisi Emirhan Genç (13), antrenman sonrası gittiği soyunma odasında kalp krizi geçirdi. Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 13:18, 13/11/2020
Haberler Sağlık
13 yaşındaki Emirhan, antrenman sonrası kalbine yenik düştü

Gebze Gaziler Mahallesi´nde bulunan spor okulunda futbol oynayan Emirhan Genç, 2 gün önce halı sahadaki antrenmana katıldı. Antremanın ardından soyunma odasına giden çocuk, aniden  fenalaştı. Yere yığılan Emirhan Genç´e ilk müdahaleyi spor okulunun personeli yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Emirhan Genç’in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedaviye alınan çocuk, bugün hayatını kaybetti. Emirhan Genç’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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