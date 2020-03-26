14 bin sağlık personelinin alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde 32 bin sağlık personeli alınacağı açıklamasını yaptı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni sağlık çalışanı alımının 14 bininin İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceğini açıkladı.

KAMU İŞÇİSİ ALIMINDA BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Kamu işçisi alımında başvuruların elektronik ortamda gerçekleşeceğinin altını çizen Bakan Selçuk, “Vatandaşlarımız İŞKUR birimlerine gelmeden başvurularını E-Devlet ya da esube.iskur.gov.tr üzerinden yapabilecek. Ayrıca ALO 170 Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezimizi arayarak da başvurularını gerçekleştirebilecekler.” dedi. Bakan Selçuk Yeni Koronavirüs riski göz önünde bulundurularak ve halk sağlığını korumak amacıyla İl Müdürlüklerine fiziken yapılan başvuruların kabul edilmeyeceğine dikkat çekti.

Başvuruların 26-30 Mart tarihleri arasında yapılacağı açıklandı.