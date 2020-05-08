‘2-3 metre yakınlaşmadan deniz ve havuza girilebilir ama…’

Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Tutku Taşkınoğlu, corona virüsünün sudan bulaştığına dair bir kanıt olmamasına rağmen, enfekte olmuş bir kişinin havuz veya deniz kullanımı sırasında damlacıklarının suya düşmesi sonucu bulaş riskinin olabileceğini kaydetti.

Dr. Taşkınoğlu, virüs tehlikesinin bitmediğini belirterek, havuz ya da denize girmek için acele edilmemesi gerektiğini belirtti. Havuzda veya denizde bir virüs taşıyıcısı varsa, özellikle havuzda mesafeyi mutlak sağlamak gerektiğini ifade eden Dr. Taşkınoğlu, şunları söyledi:

HANGİSİ DAHA GÜVENLİ: DENİZ Mİ HAVUZ MU?

“Kimseyle 2 ya da 3 metreden daha fazla yakınlaşmayacağınızı bilerek denize ya da havuza girebilirsiniz. Hasta ve ölüm sayısı azaldı; ancak virüsün tehlikesi henüz bitmedi. Aslında havuz hijyen açısından daha iyi bile olabilir. Çünkü içerisinde klor var ve klorun virüsleri öldürme ihtimali daha yüksek.

Deniz tuzlu su olduğu için öldüreceğini zannediyoruz; ama bazen biz çok zorda kalırsak, tuzlu suyu virüsleri taşıma besiyeri olarak kullanıyoruz. O yüzden denizdeki tuzlu su virüsü öldüremeyebilir, varlığını sürdürmesine sebep olabilir. ‘Denizde virüs ölecek, havuzda virüs ölmeyecek’ diye bir şey söylememiz mümkün değil.

Ancak denizin şöyle bir avantajı olabilir. Deniz sizin çok daha kolay mesafe almanızı sağlayabilir. Ama deniz tuzlu olduğu için avantaj olabileceğini ben düşünmüyorum. Eğer çok istiyorsanız, havuz ilk temizlendiği anda ve boş olduğu zamanda tek başına girmeniz daha sağlıklı olacaktır.”

SİVRİSİNEK CORONA VİRÜSÜ BULAŞTIRIR MI?

Dr. Taşkınooğlu, ayrıca corona virüsünün sivrisinek ısırığıyla bulaşmadığını kaydederek, “Virüsün böyle bir bulaş yolu yok. Çünkü bu virüs viremi yapmıyor. Yani sivrisinek sizin kanınızı emip, kanınızı götürüp başka bir kişiye ya da yere enjekte ettiğinde bulaşmıyor.

Corona virüsünün kan yoluyla bulaşı yok. PCR testini burun ya da ağız sürüntüsünden yapıyoruz; çünkü virüsü en iyi orada yakalıyoruz. Dışkıda da yakalıyoruz. Ama bu virüsü kanda yakalayamıyoruz. Yakalama oranımız çok düşük, ‘yakalayamıyoruz’ kabul ettiğimiz kadar düşük. Kanda tespit edemediğimiz bir virüsü de sivrisinek bulaştıramaz” diye konuştu. DHA

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