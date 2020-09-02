2 aylık bebek corona virüsüne yakalandı

Aydın’ın Karacasu ilçesinde anne ve babası corona virüsüne yakalanan çiftin 2 aylık bebeğinin de testi pozitif çıktı.

ANNE VE BABA BİLGİ SAKLADI

Vaka ile ilgili konuşan Kaymakam Soley şunları söyledi:

“Baba ve annesinden sonra maalesef 2 aylık Arel bebeğimizin de testi pozitif çıkmıştır. Bilgi saklamanın ve umursamazlığın sonucu pozitif çıkan bebeğimizi Yüce Allah’ım yakınlarına bağışlasın, Allah yardımcıları olsun.

Filyasyon ekiplerimize doğruyu söyleyip, bilgi saklamayalım. En küçük belirtiniz varsa; belirtiler öncesinde ve sonrasında kimle temasınız olduğunu düşünüp, hiç saklamadan ekiplerimize mutlaka söyleyelim.

Arel bebeğin ve ailesinin Covid-19 belasından kurtulup bir an önce sağlıklı bir şekilde normal yaşama dönebilmeleri için devlet olarak tüm imkan ve güçlerimiz ile yanlarındayız”. (İHA)